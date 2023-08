Ce a pățit o româncă în Grecia, după ce și-a lăsat mașina în parcare la Lidl: ”Aveți mare grijă”

Grecia a devenit una dintre destinațiile favorite ale românilor, mai ales în timpul verii, însă, în ultima perioadă, tot mai mulți turiști au semnalat furturi din locuință, mașină și chiar de la cazare. Este și cazul unei femei din România, care se afla în vacanță în stațiunea Stavros, din Halkidiki. Cinci minute au fost suficiente ca hoții să-i fure tot.

O româncă a trecut printr-o experiență de coșmar. Femeia și-a făcut publică povestea pe grupul de Facebook, Vacante do it yourself, acolo unde a cerut sfatul internauților în legătură cu situația prin care a trecut.

Vacanță de coșmar în Grecia pentru o familie de români

Dezamăgită și dezgustată de cele întâmplate, românca a povestit cum a avut neplăcuta surpriză de a constata că mașina i-a fost spartă, chiar în parcarea supermarketului Lidl. Femeia nu realizează cum hoții au avut timp să fure toate bunurile din mașină, în condițiile în care a fost plecată de lângă ea fix 5 minute. Jefuită și lăsată fără bunuri, turista a vrut să tragă un semnal de alarmă, dar și să ceară un sfat în legătură cu ceea ce ar putea face în continuare, dacă poate rezolva situația în vreun fel. Totodată, a avut neplăcerea de a constata că poliția nu este de mare ajutor în astfel de cazuri.

”Nu credeam că voi posta așa ceva vreodată, însă aș vrea să vă împărtășesc experiența noastră de astăzi. Ne aflăm în Stavros, Grecia în acest moment. În jurul prânzului, în drum spre cazare, am oprit până la Lidl pentru a cumpăra niște apă, timp în care ne-a fost spartă mașina și ne-au fost furate absolut toate bunurile din mașină (țin să menționez că am fost plecați fix 5 minute). Aș vrea să trag un semnal de alarmă prin această postare, noi nu am știut de aceste aspecte, nu am văzut postări despre acest subiect, poate dacă am fi știut lucrurile ar fi stat altfel.

Aveți MARE grijă la supermarketuri și mall-uri, se pare că sunt jafuri de genul în fiecare zi, numai că, din câte am înțeles, lumea nu raportează. Poliția nu este de mare ajutor, nu vorbesc engleză și nici nu sunt prea interesați să ajute. În altă ordine de idei, dacă are cineva vreun sfat în legătură cu ce ar trebui să facem mai departe, vă rog frumos să ne spuneți” a scris turista româncă pe grupul Vacante do it yourself.

