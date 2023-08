Vacanță de coșmar! Țeapa de zile mari pe care o româncă a luat-o în Grecia: „Prețul a fost dublu”

Este ultima lună de vară, iar românii se bucură din plin de sezonul estival. Și în acest an, mulți au fost cei care au ales să se relaxeze pe litoralul din Grecia, însă unii dintre aceștia nu au avut o experiență prea plăcută. Este și cazul unei familii din România, care atunci când au aterizat în Grecia au fost anunțați că au rămas fără cazare.

În ultimii ani, românii s-au săturat de țepele de pe litoralul românesc, aș că și-au îndreptat atenția către alte destinații de vacanță. Grecia este în topul preferințelor românilor, însă în acest an cei care și-au dorit să se relaxeze pe plajele elene au avut parte de numeroase surprize, toate neplăcute.

(CITEȘTE ȘI: PARADISUL SECRET DIN GRECIA ÎN CARE PEISAJELE PAR DESPRINSE DE PE PLANETA MARTE. GALERIE FOTO)

Țeapă de sute de euro

O româncă a împărtășit experiența de coșmar pe care a avut-o în vacanța din Grecia. Pe un grup de Facebook, femeia și-a vărsat nervii. Aceasta se pregătea de vacanța perfectă. A ales cazarea din timp, a rezervat și plătit totul, însă când a ajuns în Grecia a avut parte de o surpriză de proporții.

Imediat cum a coborât din avion, femeia a aflat că rezervarea pentru cazare i-a fost anulată. Așa că a rămas cu bagajele în brațe și fără un loc unde să stea. Femeia a luat legătura cu cei de la Booking, care i-au spus că îi vor returna banii în termen de 12 zile.

Cu banii luați, cu bagajele în brațe și fără un loc în care să doarmă, românca a încercat să i-a legătura cu cei de la cazare, însă nimeni nu a răspuns. Astfel, în doar câteva minute, ceea ce trebuia să fie o vacanță de vis s-a transformat în una de coșmar.

„La ora 8:30 am aterizat în Chania și norocul meu a fost că am activat internetul și am sesizat că rezervarea a fost anulată din motive tehnice, scurt, fără alte detalii. Am luat legătura cu Booking, mi-au confirmat anularea cazării, mi-au transmis părerile de rău și că banii îmi vor fi restituiți în max 12 zile. Doar că eu eram în aeroport, cu bagajul, fără cazare și cu bugetul limitat pentru cheltuielile locale.

În continuare, m-am dus la unitatea de cazare să primesc măcar o explicație sau eventual să îmi ofere o altă camera, dar la cazare nu am găsit pe nimeni, am sunat la 2 numere de telefon la care nu mi-a răspuns nimeni și după 1h am fost nevoită să plec”, a scris femeia, în mediul online.

Cum nu avea ce să facă, românca a căutat o altă cazare pe care a plătit un preț dublu față de cea inițială. Pentru neplăcerea creată, cei de la Booking i-au promis că o să primească un voucher de 211 euro, însă românca a trebuit să scoată cu mult mai mult din buzunar pentru noua cazare.

„Am rămas la cazarea nouă, probabil prețul a fost dublu pentru că am luat din scurt. Cei de la booking mi-au transmis că o să îmi aloce un buget suplimentar de 221 de euro și au tot repetat că își cer scuze, că nu vor să pună clienții în astfel de situații neplăcute. Am rămas cu o diferență pe care am achitat-o eu”, a mai spus femeia.

(VEZI ȘI: DE NECREZUT! CÂT COSTĂ SĂ ÎNCHIRIEZI 2 ȘEZLONGURI ŞI O UMBRELĂ PE PLAJA DIN MALAGA, SPANIA)