Ce a pățit această studentă din România, după ce s-a dus la muncă în Germania: „Nu mai rezist!”

O studentă din România a decis ca pe timpul verii să plece la muncă în Germania. Planul părea unul bun, însă tânăra nu se aștepta să se lovească de o anumită problemă, destul de importantă. După ce a ajuns în Germania s-a lovit de o situație la care nu se aștepta. Aceasta și-a spus supărarea în mediul online, iar interanuții au reacționat imediat. Ce a pățit românca după ce a plecat de acasă.

O studentă din România a decis ca pe timpul verii să nu stea degeaba, ci să facă un ban în plus. Așa că tânăra a hotărât să plece la muncă sezonieră în Germania și să combine utilul cu plăcutul. Aceasta și-a imaginat că șederea în Germania o să fie una plăcută, iar că pe lângă muncă se va putea bucura și de un fel de vacanță. Însă, la doar câteva zile după ce a plecat de acasă s-a lovit de o problemă importantă.

După ce a petrecut câteva zile în Germania, studenta a simți că ajunge la capătul puterii. Mai exact, aceasta s-a arătat surprinsă și dezamăgită de gastronomia locală. Într-un clip postat pe TikTok, tânăra se plânge de faptul că nu reușește să se adapteze la mâncarea din Germania și că nu există mâncare bună.

Mai exact, bucătăria locală i s-a părut tinerei mult prea grea. Potrivit spuselor acesteia, germanii mănâncă, în principal, doar cartofi prăjiți, parizer prăjit și cârnați. Felurile de mâncare mai light par să fie inexistente, iar românca nu s-a putut adapta, mâncarea punându-i mari probleme.

Așa sunt ei obișnuiți, dar sunt curioasă, voi, cei care stați în Germania, cum v-ați obișnuit cu mâncarea de aici? Sau cei din Austria, că e același lucru. Deci, bucătăria lor este praf. Din punctul meu de vedere, este praf. Acum am venit în cameră să îmi fac o salată de fructe. Din păcate, nu îmi pot face mâncare, că mi-aș face doar că nu am bucătărie aici, am doar camera în care stau pe perioada verii. Sunt nevoită să mănânc ce mănâncă și ei, dar eu nu mai rezist”, a povestit studenta, în mediul online.

Atunci când au văzut problema cu care tânără se confruntă în Germania, oamenii din mediul online au reacționat imediat. Mulți i-au dat dreptate și au spus că pentru un român este foarte greu să se mănânce preparatele locale.

„De când stau în Germania, am realizat că iubesc să gătesc.”; „Ai dreptate! Este dezastru!”; „Eu am fost 2 săptămâni în delegație în Germania și am făcut toxiinfecție alimentară care m-a ținut o lună de zile fără să mănânc, doar lămâie și apă ca să îmi treacă.”; „Și în Anglia la fel… Nu are niciun gust mâncarea. Poți să pui ce-i mai bun și mai scump în ea… Degeaba.”; „Eu îmi gătesc românește. Bucătăria lor e jale. Numai cârnați și paste.”, au fost câteva din reacțiile internauților.