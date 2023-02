Ce a pățit astrologul Mădălina Manole, cu doar 6 luni înainte de a se stinge din viață. ,,Am trecut pe lângă moarte...”

Decesul prematur al astrologului Mădălina Manole a luat prin surprindere pe toți cunoscuții ei. La doar 38 de ani, ea s-a stins din viață din viață luni seara, în urma unui stop cardio-respirator. Cei dragi nu își pot reveni din șoc, însă un detaliu lăsat neobservat iese acum la iveală.

Mădălina Manole: ,,Am avut o perioadă grea”

În timpul vieții, Mădălina Manole povestea că anul 2022 nu a fost unul benefic pentru ea. Problemele de sănătate și-au spus cuvântul, urmând ca decesul acesteia să survină la doar câteva luni după ce anunța că a revenit cu ,,forțe proaspete”.

După ce lucrurile au reintrat pe făgașul lor normal, Mădălina Manole ,,a făcut curat” în viața ei și a luat decizia de a încheia anumite colaborări și să rămână alături de persoanele care o apreciau atât pe ea, cât și pe munca ei. Își oferise șansa să se prețuiască mai mult.

„Mă înclin în fața nemărginirii Universului. Mi-a adus lecții grele, dar știu că puteau să fie și mai grele! După ce am trecut pe lângă moarte, învăț să trăiesc din nou, dar de data aceasta cu mai multă poftă și bucurie și recunoștință!

Am revenit cu forțe proaspete! Am avut o perioadă grea, în care m-am confruntat cu niște probleme de sănătate grave din cauza cărora am ajuns la transfuzii de sânge.

A fost și un burn out la mijloc și asta pentru ca m-am suprasolicitat. Am muncit fără pauză în ultimii 5 ani. Așa că Universul a decis să-mi pună frână și să mă învețe să mă prețuiesc mai mult. De aceea, unele colaborări le-am încheiat. Am ales să rămân alături de cei care-mi apreciază munca și dau valoare contentului”, scria regretata Mădălina Manole, în anul 2022.