Ce a păţit Bia Khalifa după ce şi-a cumpărat mâncare printr-un curier celebru. Dialogul halucinant avut cu un angajat

Bia Khalifa, pe numele ei adevărat Bianca Niculai, a devenit cunoscută după ce a participa la emisiunea iUmor, dar și datorită faptului că s-a iubit cu Dani Mocanu.

Recent, tânăra a trecut printr-un episod deloc plăcut, după ce și-a comandat mâncare la o cunoscută firmă care se ocupă cu livrarea. Dialogul pe care l-a avut cu un angajat al firmei este halucinant!

– Bună ziua Bianca! Vă mulțumim că ați contactat &*^%$. Mă numesc Andreea și vă voi ajuta astăzi!

– Curierul vostru e incompetent. Îmi vine mâncarea rece. Trebuia să ajungă de mult!

– Vă rog să îmi acordați două minute să verific această situație. Ne cerem scuze pentru această situație, livratorul va face livrarea în cel mai scurt timp.

– De ce scrieți că mâncarea ajunge în 20-30 de minute și nu scrieți o oră? Că nu mai comandam!

– Sperăm să primiți produsele în cea mai bună stare, dacă produsele sunt neconforme vă rugăm să reveniți să rezolvăm situația. Vă vom oferi compensație pentru neplăcerea întâmpinată.

Dialogul continuă, așa cum puteți observa în fotografii, acestea nemaiavând nevoie de niciun comentariu.

Cine e Bia Khalifa

Bia Khalifa compune și melodii, pe care le postează pe canalul YouTube. A devenit celebră după ce a apărut la show-ul iUmor. În prezent, are o relație cu rapperul Tudor Sișu, însă, recent, a recunoscut că este bisexuală. “Da, sunt bisexuală. Asta înseamnă că sunt atrasă atât de fete, cât și de băieți”, a dezvăluit Bia Khalifa.

Totodată, tânăra a dezvăluit că suferă de stres și a fost nevoită să apeleze la ajutorul unui specialist: “Eu sufăr de anorexie nervoasă pe bază de stres și am suferit foarte grav în ultimele două luni. Am ajuns la spital, iar acum sunt în perioada de revenire. Am leșinat pentru că nu am reușit să mănânc, am avut faze în care vărsam tot ce mâncam. A fost groaznic. Efectiv nu am poftă de mâncare. Acum îmi rezolv problema cu un psihoterapeut și iau măsuri”, a povestit Bia Khalifa.

