Ce a pățit Iancu Sterp? Acesta a trebuit să își vandalizeze propria mașină

Iancu Sterp nu și-a început anul tocmai bine. Fratele lui Culiță a trecut prin clipe cumplite, după ce doi prieteni de-ai lui au pierdut cheile de la mașina acestuia. O lună de zile au stat cei trei amici să caute cheile autoturismului, însă toate eforturile au fost degeaba. Cheia este parcă de negăsit. Astfel, vedeta a trebuit să recurgă la ”planul B” și să spargă geamul.

Iancu Sterp are de plătit bani frumoși acum, după ce prietenii lui i-au pierdut cheile de la mașină și a trebuit să își spargă geamul pentru a se putea urca la volan. Autoturismul acestuia a stat nemișcat timp de o lună de zile, dar asta nu este totul. După ce paguba a fost produsă, Iancu a realizat că a rămas și fără baterie, iar mașina nu are cum să pornească.

”E în stare perfectă de funcționare, numai că zace aici de o lună, deoarece Dori și cu alt tovarăș de-ai mei mi-au pierdut cheia. Nu mai pot să merg cu el. Am venit în speranța să-l deblocăm cu altă cheie și în caz că n-o să putem, am luat și platforma.”, a declarat Iancu pentru internauți.

Iancu Sterp: ”Sper că n-am spart geamul degeaba”

Tânărul s-a chinuit ceva timp să spargă geamul mașinii, însă acesta nu s-a lăsat până nu a reușit să pătrundă în propriul autoturism. Odată ajuns pe scaunul șoferului, Iancu a realizat că mașina nu pornește.

”A spart geamul și nu merge, nu mai are baterie!”, spune unul dintre prietenii lui Iancu, în vlogul vedetei de pe Youtube.

”Sper că n-am spart geamul degeaba. Dacă vine poliția acum, zice că vrea să furăm mașina. Săraca mașina asta prin câte a trecut…Dacă și după escapada asta mai merge, înseamnă că e mașină de ținut.”, a mai adăugat fratele lui Culiță Sterp, în cadrul videoclipului de pe Youtube.

