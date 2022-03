Ce a pățit Jador când a vrut să ajute un om al străzii. I-a întins 10 euro, iar reacția bărbatului l-a lăsat mască: ”Ferească-mă Dumnezeu”

Jador a avut parte de o întâmplare incredibilă în Germania, atunci când se plimba pe stradă. A întâlnit un om al străzii care căuta prin gunoaie și sufletist din fire, Jador a vrut să îi ofere 10 euro, însă reacția bărbatului l-a lăsat mască. Artistul a povestit pe rețelele de socializare ce i s-a întâmplat.

A vrut să facă o faptă bună, dar a rămas șocat de ce i s-a întâmplat! Jador se plimba pe străzile din Germania când, deodată, a zărit un om care căuta prin gunoaie. Sufletist din fire, artistul a mers la el și a dorit să îi ofere suma de 10 euro, însă reacția pe care bărbatul respectiv a avut-o l-a lăsat mască pe Jador. Mai mult decât atât, a refuzat și suma respectivă și i-a adresat cântărețului o întrebare.

”Sunt în Germania și am niște bănuți în buzunar și am văzut un om care nu avea nimic și căuta prin gunoaie. Am zis să-l ajut și să-i dau și lui 10 euro și ce credeți? I-am întins banii și m-a refuzat. M-a întrebat de ce sunt așa negru. Ferească-mă Dumnezeu. Nici fața nu mă mai ajută acum”, a povestit Jador.

Vezi și JADOR A FOST AMENDAT DE POLIȚIȘTI! CE A FĂCUT ARTISTUL: ”CHIAR RÂDEA ȘI CU EI”

Cât încasează Jador într-o singură oră de cântat?

Înainte de pandemie, Jador se prezenta fizic la concertele și evenimentele pe care le avea de susținut. Fie că erau în România sau peste hotare, artistul cerea câteva mii de euro doar pentru o oră de cântat, alături de trupa sa de muzicanți. Astfel, ar fi cerut între 4000 și 5000 de euro pentru o singură oră de cântat. Iar, în condițiile în care i se cerea ca actul artistic să fie mai lung de o oră, atunci organizatorul trebuia să mărească și onorariul.

Sursă foto: Capturi video Youtube