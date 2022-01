Ce a pățit o femeie care și-a comandat o rochie sexy de pe un site! Imaginea a ajuns virală pe internet

O femeie a rămas șocată după ce a probat rochia pe care și-a cumpărat-o de pe un site pentru noaptea de Revelion. Obiectul vestimentar îi era extrem de decupat în partea intimă.

Kara Hall s-a hotărât să se răsfețe cu o rochie neagră cu paiete de la Boohoo pentru seara ei de Revelion și s-a întâmplat să fie o afacere absolută la doar 8 lire sterline… sau cel puțin așa credea ea.

Când a sosit rochia și Kara a încercat-o, nici măcar nu acoperea cea mai mare parte a corpului ei.

Kara a întrebat: „Ce fac?” înainte de a adăuga în secțiunea de comentarii: „Ridică mâna dacă ai fost victim celor de la Boohoo?”

Judecând după secțiunea de comentarii, se pare că o mulțime de oameni au ridicat mâna, deoarece zeci de utilizatori TikTok au dezvăluit că au comandat exact aceeași rochie și au găsit aceeași greșeală.

„NuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuCSCM, am comandat asta și arăta exact la fel și pentru mine, am fost umilit. A trebuit să-l trimit înapoi”, a comentat un utilizator TikTok, în timp ce altul a adăugat: „Omg, am cumpărat și asta și l-am trimis înapoi pentru exact același motiv!”

Din fericire, Kara a confirmat că a reușit să modifice ea însăși rochia în secțiunea de comentarii, ceea ce înseamnă că nu a fost o risipă completă și nu s-a trezit fără o ținută de Revelion.