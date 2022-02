Ce a pățit o femeie din Iași după ce a comandat produse dintr-un mare magazin online: ”Sănătatea copilului meu și implicit a mea au fost afectate ”

O femeie din Iași acuză o mare companie care vinde produse online de faptul că a fost păcălită să cumpere două produse pe care nici măcar nu le-a mai primit.

Ieșeanca spune că, pe 29 ianuarie 2022, a făcut o comandă online pentru achiziția unei pompe electrice de alăptare și o salteluță interactivă pentru bebeluși. Comanda a fost confirmată, dar nu a mai ajuns la destinatar până pe 2 februarie 2022, ultima zi de livrare.

”Prin intermediul comenzii am achiziționat două produse: pompa electrică Spectra s2, în valoare de 656,88 lei, și o salteluță interactivă de 99 de lei, la care s-au adăugat costurile de livrare, în valoare de 19,99 lei. Pe 1 februarie am fost contactată de un reprezentant Sameday, care m-a înștiințat că îmi aduce doar un produs, respectiv salteluța interactivă. Urma ca, pentru al doilea produs, să plătesc alte costuri de livrare.

Am comandat produse de la același furnizor tocmai pentru a evita costuri suplimentare de transport. Pentru pompa electrică s-a confirmat înregistrarea achiziției. Prin sesizarea făcută la ^&*(, cu numărul 21032818, în urma discuției cu un reprezentant, am aflat că nu mai au pe stoc produsul și, din acest motiv, nu am primit bunul comandat. Această informație am aflat-o pe 2 februarie 2022, adică după 5 zile de la comandă”, povestește Cătălina Munteanu, reclamantă din Iași.

”Unul dintre produse îmi este vital”

Cătălina Munteanu mai spune că a depus o plângere la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC), pentru că ceea ce i s-a întâmplat este ilegal și imoral. Mai mult, unul dintre produsele comandate era important pentru sănătatea reclamantei și a copilului său.

”Nemulțumirea vine ca urmare a faptului că unul dintre produse nu doar că nu a fost trimis, fiind informată că nu îl mai au pe stoc, dar mi s-a cerut să achit costuri pentru fiecare produs livrat. Am selectat comenzile de la același furnizor, tocmai pentru a evita costuri multiple. Consider că este ilegal și imoral să pretindă costuri suplimentare dacă disjung unilateral produsele. De asemenea, maniera prin care agentul economic înțelege să își trateze clienții este nu doar injustă, ci și ilicită.

Faptul că *&^% a confirmat și menționat că mi-a trimis coletul cu cele două produse cred că atrage după sine responsabilitatea angajamentului luat. Unul dintre produse îmi este vital, sănătatea copilului meu și implicit a mea fiind afectate de gestionarea defectuoasă a comenzii plasate. Am un copil de 3 luni, dependent de laptele matern. Pompa îmi este necesară pentru a nu face mastită, o problemă medicală destul de delicată, care se rezolvă doar chirurgical”, mai spune Cătălina Munteanu, citată de bzi.ro.

