Ce a pățit o femeie din Iași, după ce i-a dat vecinului parola de la Wi-Fi-ul său. Povestea a devenit virală pe internet

”A doua zi, liber fiind de la serviciu, am stat relaxat, m-am uitat la Tv, pe Facebook… am mai scris câte ceva pe Avizier, timp în care s-a auzit și o voce de femeie “ce s-a întâmplat, de ce nu mai merge Tv-ul?” … Probabil vecina îl sunase pe soț să îl întrebe ce se întâmplă. NetFlix-ul nu mai funcționa ? La câteva ore, “cioc-cioc” la ușă.. deschid.. și ce să vezi, surpriză: vecinul și vecina.. la mine la ușă, unul mai nervos decât celălalt. “ – Vecine , nu te supăra, ști cumva de ce nu merge internetul ? Tot încerc să mă uit la un film și nu funcționează , îmi arată că nu există conecțiune la internet”. M-am uitat la ei și le-am spus : “ nu vă mai merge pentru că am schimbat parola de acces la internet , pentru că eu sunt cel care îl plătește și nu am de ce să îl împart cu cineva “. Auzind asta .. vecina s-a roșit la față și a încercat să mai spună câteva cuvinte, în schimb , nu am lăsat-o și i-am replicat : “ Doamnă , am internetul meu și tu ai netflix-ul tău, totul este bine și toată lumea este fericită!”. S-au întors și au plecat acasă. Nu mi-au mai vorbit niciodată! Povestea nu îmi aparține dar am avut mult de învățat din ea: – prietenia trebuie să fie reciprocă. – dragostea trebuie să fie reciprocă. – afecțiunea trebuie să fie reciprocă. Începând din acest an o să încerc să pun tăcere acolo unde este tăcere, o să absentez acolo unde se absentează, o să ofer afecțiune acolo unde se oferă afecțiune, prietenie doar celui care întoarce prietenia și loialitate acolo unde există aceasta. Sentimentele trebuie să fie din ambele părți și trebuie să conțină cantitate egală”, a povestit femeia pe pagina de socializare a grupului ”Ești din Iași dacă…”