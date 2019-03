Ce a pățit o femeie din Iași într-un taxi: „Când i-am dat 100 de lei, taximetristul a început să mă înjure”

Întâmplare halucinantă petrecută în Iași. O femeie a trecut printr-o experiență neplăcută după ce a urcat într-un taxi, iar apoi a postat un mesaj pe Facebook pentru ca atrage atenția asupra a ceea ce i s-a întâmplat. Din nefericire, cazul acestei femei nu este unul singular.

Experiențele neplăcute legate de călătoria cu taxiul, indiferent de localitatea din România, sunt din ce în ce mai multe. Iar o femeie din Iași s-a văzut nevoită să intre în contact cu un șofer de taxi care ar trebui lăsat, pur și simplu, fără licență.

”Buna ziua

Daca pana astazi ma urcam in oricare taxi …de acum o sa fiu foarte atenta .

Azi dimineata la ora 7.30 impreuna cu copilul de 10 ani iau un taxi din fata garii( nu retin tot nr.masini B 88….dacia logan model mai vechi, sofer trecut de 55 de ani)

Intreb soferul daca ma duce pana Policlinica Providenza.

– Da, dar fara 10 lei nu te duc!! Îmi zise..

-Bine, zic….afara este frig si baiatul nu sta bine cu sanatatea .

Ajung in 5 min la destinatie , vreau sa-i platesc cursa cu o bancnota de 100 lei, pt.alti bani nu aveam .

Domnilor soferul a inceput sa tipe la mine, a facut o criza de nervi , copilul s-a speriat!

Spunea ca e prima cursa la el si eu vin cu bani din astia la el, m-a facut cu ou si cu otet de parca i-am cerut sa ma duca.gratis.

Am incercat sa-l linistesc ca mi se îmuiase si mie picioarele, tremuram de nervi , copilul se speriase si el.

Cobor repede sa schimb banii, dar cand m-am intors la masina plecase…

Ma intreb …cum poate un astfel de om , cu un asa caracter sa intre in contact cu oamenii zi de zi.

Eu nu cred ca este prima data cand acest ,,domn” are astfel de iesiri cu , clientii

De obicei nu merg cu taxiul, dar de cate ori o sa am nevoie o sa fiu f.f.f. selectiva”, a fost mesajul posta de respectiva femeie.

” Tot traseul am facut cruce cu limba sa ajung cu bine la destinatie!”

Bineînțeles, comentariile nu au lipsit.

”Cu unii este fff greu de comunicat. Eram însărcinată și cu burtă mare și-i zic să meargă mai încet că parcă era la raliu. Nici nu mă aude. Apoi i-am zis că nu șterg prin mașină dacă vomit. A deschis puțin geamul și el a continuat raliul🤔”, ”Si eu la fel o sa procedez! O sa aleg!Dupa ce m-am urcat am vazut cum arata jalnic masina oribil de murdara la fel si soferul ! Tot traseul am facut cruce cu limba sa ajung cu bine la destinatie!”, ”Luati nr de pe masina si sunati la firma ..va fi sanctionat sau dat afara …Fiecare dintre noi avem cate o poveste de asta dar acum sunt mai severi cei care iau angajat …concurenta e mare …”, ”Am avut și eu problema tot așa din lipsa restului. Faceți comanda de mașina cu POS dacă aveți card și nu vor mai fi probleme cu bancnote mari.”, au fost doar câteva dintre comentariile postate de vizitatorii paginii de Facebook unde a fost postat mesajul femeii respective.