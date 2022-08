Ce a păţit o româncă după ce a rezervat cazare pentru 8 persoane în Lefkada, Grecia? Dezamăgire cruntă

O româncă a trecut printr-o situaţie neplăcută după ce a făcut o rezervare pentru 8 persoane în Lefkada, Grecia. Femeia dorea să meargă la un restaurant renumit alături de prietenii săi, însă cu câteva ore înainte de a ajunge a primit un telefon neaşteptat din partea personalului. Iată ce s-a întâmplat, de fapt.

Litoralul grecesc este luat cu asalt de mii de turişti în acest an, mai ales de când restricţiile sunt aproape inexistente. Oameni din toate colturile lumii vin să se relaxeze şi să se bucure de timpul liber în staţiuni, însă din nefericire există si situaţii mai puţin plăcute prin care aceştia trec din diverse motive.

Ce a păţit o româncă după ce a rezervat cazare pentru 8 persoane în Lefkada, Grecia?

Este şi cazul unei românce care şi-a dorit o vacanţă de vis în Grecia. Aceasta a mers cu gaşca de prieteni în Lefkada, iar într-una dintre zile, a făcut o rezervare la un restaurant cunoscut din zonă.

Cu câteva ore înainte de a ajunge în local, femeia a primit un telefon prin care era anunţată că masa pe care o dorea nu mai este disponibilă.

CITEŞTE ŞI: CE A GĂSIT UN ROMÂN PE O PLAJĂ SĂLBATICĂ DIN THASSOS, GRECIA? „NU VĂ DUCE CAPUL”

Românca a povestit întreaga situaţie pe Facebook.

„Cea mai proastă experienţă cu Amente! Am făcut rezervare duminică pentru 8 persoane şi astăzi la ora 20, cu mai puţin de 24 de ore înnainte m- au sunat să îmi spună verde în faţă, cu totală nesimțire că anulează rezervarea! Le- am spus că e total neprofesional aşa ceva, să îmi dea o alta varinată, sa ne dea 2 mese de 4 persoane. Răspunsul lor: a fost o greşeală şi vezi Domle sunt alte rezervări înainte? Păi cum ei nu au verificat când am rezervat?! Nu mă aşteptam la aşa ceva, dezamăgire.…”, este mesajul româncei.

Ce trebuie să știi atunci când conduci în Grecia

Turiștii români care aleg să meargă cu mașina în vacanță sau închiriază o mașină la destinație trebuie să ştie că autorităţile elene au impus o serie de amenzi în trafic.

Legea elenă sancționează drastic conducătorii auto aflați sub influența băuturilor alcoolice. În funcţie de cuantumul de alcool în sânge amenda poate să ajungă chiar până la 1200 de euro şi ridicarea permisului de conducere între 10-180 de zile.

0,50-0,80 g/l ȋn sânge sau de 0,25-0,40 mg/l ȋn aerul expirat se sancţionează cu amendă de 200 euro și imobilizarea autovehiculului; 0,80-1,10 g/l ȋn sânge sau de 0,40- 0,60 mg/l ȋn aerul expirat se sancţionează cu amendă de 700 euro, ridicarea permisului de conducere timp de 90 de zile și imobilizarea autovehiculului; peste 1,10 g/l ȋn sânge sau de peste 0,60 mg/l ȋn aerul expirat se sancţionează cu ridicarea permisului de conducere pentru o perioadă de 180 de zile, cu închisoare de minimum două luni, amendă de 1.200 euro, ridicarea plăcuțelor de ȋnmatriculare pentru o perioadă de la 10 zile până la 6 luni (ȋn baza deciziei instanței competente) și imobilizarea autovehiculului.



sursă foto: facebook