Ireal! Cât au plătit 5 români pentru o masă în Turcia: ”Nu îmi mai trebuie!”

Incredibil cât a putut să plătească o familie de români, formată din doi adulți și trei copii, pentru o masă în Turcia! Turiștii sunt revoltați de prețurile exagerate pe care din ce în ce mai mulți patroni turci le pun. Iată cum arată nota de plată care a stârnit adevărate controverse!

Prețurile exagerate îi enervează la culme pe români. Este și cazul unei familii formate din doi adulți și trei copii care au ales să-și petreacă vacanța în Istanbul, Turcia. Oamenii au rămas pur și simplu șocați cât au trebuit să scoată din buzunare pentru a plăti o masă în oraș.

Revoltați de ceea ce li s-a întâmplat, turiștii au ales să povestească experiența lor pe unul dintre forumurile online dedicate românilor care vizitează Istanbulul. Se pare că a devenit o adevărată modă ca oamenii să arate cât a ajuns să coste o masă în oraș.

În urmă cu puțin timp, o româncă a căutat un restaurant cu recenzii bune într-o zonă neturistică. Surpriza ei a fost că prețurile au fost la fel de mari ca ale unui local dintr-o zonă turistică a orașului. Așadar, pentru o singură masă, familia de 5 membrii a ajuns sa scoată din buzunare suma de 4316 de lire turcești, echivalentul a nici mai mult, nici mai puțin de 620 de lei.

„Buna tuturor, cum am tot văzut postări cu preturile plătite de turiști. Am zis sa pun și eu …Locatia Avcılar … Numele Evita Mangalbași restaurant este local sa spun așa. Locuitorii din oraș se duc pentru a se relaxa și pentru privește un mic grătar. Ei, am zis sa mergem și noi, nu îmi mai trebuie. Patru adulți și trei copii (bebe de un an jumate, patru ani și șase ani. O cola , 2 salate, 2 ape, un raki, o porție brânză, un kg jumate de aripioare și o bucată de carne miel bonfile … Este mult pentru un restaurant local, dar sa nu uitam că și ei plătesc chirie plus utilitățile angajați etc”, a fost mesajul postat de româncă, potrivit stiridiaspora.ro.