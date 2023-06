Ce a pățit Paul „Pablo” Tudosescu, de la Chefi la Cuțite. Finalistul sezonului 11 al cooking-show-ului a avut parte de o surpriză uriașă

Paul „Pablo” Tudosescu a primit cuțitul de aur din partea lui Cătălin Scărlătescu, fiind unul dintre concurenții care i-au impresionat pe jurați încă din audiții. Acesta și-a arătat talentul în bucătărie și a reușit să impresioneze de la prima apariție. A venit tocmai din Anglia pentru Chefi la Cuțite și a ajuns în finala sezonului 11. Ce spune acum, după experiența trăită în emisiunea de la Antena 1?

Paul Tudosescu a trăit clipe pline de adrenalină în sezonul 11 al show-ului Chefi la Cuțite. Încă de la prima apariție a reușit să-i dea pe spate pe jurați și să-i impresioneze pe telespectatori. „Pablo” a primit cuțitul de aur din partea lui Cătălin Scărlătescu, după ce a gustat din preparatul făcut în audiții. A venit tocmai din Anglia, să participe în show-ul culinar, și a reușit să ajungă până-n marea finală. Jurații, dar și oamenii de acasă l-au îndrăgit enorm, datorită prestațiilor lui din timpul competiției de la Antena 1. Chiar dacă nu a reușit să câștige premiul cel mare al concursului, Paul Tudosescu a rămas cu un gust plăcut după participarea lui.

Acesta a povestit că a dat peste multe persoane care l-au îndrăgit și i-au transmis numai cuvinte frumoase. A ținut să le mulțumească tuturor pentru susținerea oferită și a mărturisit că nu se aștepta la un asemenea impact.

„Cum am intrat în avion, a început lumea să-și dea coate, să vorbească între ei, să strige – Pablo, Pablo – și să aplaude. Băiatul de la Chefi la Cuțite! M-am dus ieri cu mama la piață, deci nu vrei să știi câte persoane au venit la mine să facem poze, spunându-mi că sunt extraordinar. (…) a fost ceva super tare, atâtea persoane, sunt copleșit cumva. Foarte multe persoane, foarte multă bunătate spre mine, e o mulțumire enormă, le mulțumesc și persoanelor care m-au susținut și mă susțin în continuare. E extraordinar”, a mărturisit Paul Tudosescu, într-un interviu recent.

Cu ce se ocupă, de fapt, Paul Tudosescu

„Pablo” este bucătar de la vârsta de 14 ani. A urmat exemplul bunicii sale și a devenit un as în bucătărie. Viața l-a pus la încercare de multe ori, fiind dependent de droguri timp de 7 ani. Singura scăpare a fost să plece din țară, unde și-a luat viața de la zero, departe de anturajul care nu-i făcea deloc bine.

„Sunt bucătar de la 14 ani. Am plecat în Anglia din cauza unor probleme. Am fost dependent de heroină timp e 7 ani. A trebuit să scap din cercul în care eram și am făcut ceva. Am avut familia lângă mine, fosta mea soție, am plecat din România cu gândul să fac un curs de bucătar, să scape de anturajul în care eram.

Aveam două opțiuni: ori eram după gratii, ori la 2 metri sub pământ. Mi-am dat seama prea târziu. După aproape 6 ani de zile, eu consider că e cam târziu. În 2005 am plecat în Anglia. M-am dus la ambasadă, eu nu știam engleză deloc și mi-a dat ștampila. Nu regret ce a fost în trecut, a fost o lecție de viață”, a povestit Paul, când a intrat în competiția de la Antena 1.