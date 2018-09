Un iesean s-a luptat timp de doi ani prin procese cu Poliția Rutieră din Iași pentru a demonstra că a fost amendat degeaba și i-a fost confiscat numărul de înmatriculare fără motiv.

Supărat că polițiștii de la Rutieră l-au amendat degeaba, un conducător auto din Iași a început un adevărat război împotriva Inspectoratului Județean de Poliție Iași.

”Am suferit un prejudiciu moral ca urmare a faptului că am fost sancționat pe nedrept și am fost obligat să suport oprobiul public, fiind admolestat în public de către agentul constatator„, a declarat Ioan Leonte pentru bzi.ro.

Din cauză că i-au fost confiscate plăcuțele de înmatriculare, nu a putut circula cu mașina timp de doi ani de zile.

În primă fază a contestat procesul verbal de contravenție și a câștigat fără probleme, Judecătoria Iași constatând că polițistul de la Rutieră l-a amendat degeaba. În acel proces, IPJ Iasi a fost obligat să-i plătească lui Ioan Leonte, conducătorul auto amendat pe nedrept, suma de 1.400 de lei. Acești bani au reprezentat cheltuielile de judecată realizate de acesta în proces.

Dupa finalizarea procesului, reprezentanții IPJ Iasi l-au căutat pe ieșean pentru a-i cere numărul de cont și pentru a-i vira banii.