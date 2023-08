Ce a pățit un bucureștean după ce a trimis SMS către STB. Controlorii au venit cu explicația la care nu s-ar fi așteptat

Zilele acestea, un bucureștean și-a spus pățania pe un grup pentru reclamații către STB. Totul a început după ce a trimis un SMS pentru soția sa. El se afla acasă, iar ea, în 783.

În momentul în care controlorii au urcat în autobuz, au amendat-o pe soția bucureșteanului, chiar dacă partenerul îi plătise prin SMS. Aflându-se într-o situație complet neașteptată, a decis să caute ajutorul internauților, pentru a vedea dacă poate contesta decizia.

„Azi dimineață, 18.08.2023, am făcut bilet de autobuz prin SMS la 7458. Am făcut screenshot și am trimis poza către soția mea. Ea nu știe cum se face cu biletul prin SMS. În autobuzul 783, au urcat controlorii și soția mea le-a arătat poza pe care i-am trimis-o, cu codul de validare valabil. Controlorii i-au dat o amendă pentru că poza nu e valabilă. Întrebarea mea este: putem face contestație? Pentru că acel cod trebuie verificat, din ce știu eu”

Răspunsurile au venit imediat. Se pare că cei de la STB nu permit să trimită altcineva mesaj pentru a-ți plăti călătoria.

„Nu, se consideră că acel cod e folosit de două persoane în același timp. Codul e valabil doar personal”, „Un cod este valabil doar pentru o persoană care se află în transportul respectiv, la momentul controlului”, sunt doar câteva dintre comentarii.

Motive neașteptate pentru care poți fi amendat de controlori

Potrivit datelor transmise de STB pe site-ul oficial, pentru a achita călătoria prin SMS este nevoie să trimiți mesaj înainte de a urca în autobuz. Puțini știu acest detaliu și de aceea sunt pasibili de amendă. De asemenea, cei care au trimis SMS la 7458, dar au rămas fără baterie la telefon, pot să fie amendați dacă sunt prinși de controlori.

„Plata titlurilor de călătorie metropolitane permite utilizarea tuturor mijloacelor de transport public de suprafață din Regiunea București-Ilfov, începând din momentul primirii codului de confirmare a tranzacției. Așadar, SMS-ul trebuie trimis înainte de a urca în mijloacele de transport public.

După expirarea valabilității titlului de călătorie, acesta poate fi utilizat doar în vehiculul în care a fost constatată această situație, până la stația imediat următoare. Ulterior, este necesară achiziționarea unui nou titlu de călătorie prin SMS, pentru a putea continua călătoria.

Atenţie! Bateria telefonului utilizat pentru achiziționarea titlurilor de călătorie prin SMS trebuie să fie încărcată suficient pe toată perioada de valabilitate a titlului de călătorie”, se arată pe site-ul STB.

