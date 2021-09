Ce a pățit un clujean când s-a dus la un restaurant să comande o pizza: ”Am fost umilit de angajați că...”

Un bărbat din Cluj Napoca a mers la un restaurant pentru a comanda o pizza, însă susține că s-a confruntat cu o situație ”umilitoare” din partea angajaților. Acesta a povestit ce i s-a întâmplat când a intrat în local.

În ultimele săptămâni, țara noastră a înregistat mii de cazuri de infectări cu noul coronavirus zilnic, dar și sute de decese. Astăzi, 28 septembrie, România a înregistat peste 11.000 de cazuri noi de infectare și peste 200 de decese. În multe localități din țară, autoritățile au impus noi restricții pentru cetățeni, după ce incidența cazurilor a crescut foarte mult. Există și localități care au rata de incidență de peste 6 la mia de locuitori, iar autoritățile au impus restricții mai dure.

Mai mult decât atât, certificatul verde este obligatoriu în multe locuri, cetățenii fiind nevoiți să dovedească că s-au vaccinat împotriva noului coronavirus, că și-au făcut test sau au trecut prin boală.

Citește și ANUNȚUL FĂCUT DE RAED ARAFAT. UNDE VOM AVEA NEVOIE DE CERTIFICAT VERDE ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 OCTOMBRIE 2021

Ce a pățit un clujean când a mers la un restaurant: ”Am fost refuzat și umilit de angajați”

Un bărbat a mers la un restaurant din Cluj Napoca pentru a face o comandă de pizza și două băuturi, însă s-a confruntat cu „o situație umilitoare”, potrivit mărturisirilor sale. Acesta mărturisește că personalul restaurantului nu a dorit să îl servească, iar atunci a mers și în alte două localuri. Bărbatul s-a confruntat cu aceeași situație și în celelalte localuri. Personalul i-a cerut să dovedească faptul că este vaccinat sau că are test. (Vezi și: CE TREBUIE SĂ FACI PENTRU A DESCĂRCA CERTIFICATUL VERDE DIGITAL. ACESTA A DEVENIT OBLIGATORIU ÎN LOCALITĂȚILE CU RATA DE INFECTARE COVID MAI MARE DE 3 LA MIE)

„Am fost azi la Cluj Napoca și am avut dorința să servesc o pizza, un suc, o cafea în oraș, însă m-am confruntat cu o situație umilitoare, am încercat la 3 restaurante din centrul Clujului să servesc, dar am fost refuzat și umilit de angajați că nu voi fi servit nici în interior și nici afară pe terase, iar poliția va veni cu sancțiuni contravenționale de 500 de lei sau mai mari, dacă nu dovedesc că sunt vaccinat sau cu test, dar au mai fost câțiva oameni umiliți la fel, au refuzat să-i servească decât la pachet acasă. Am simțit în acel moment o situație dictatorială, încetul cu încetul vom fi opriți de la orice ieșire publică dacă nu acceptăm VACCINUL lor care nu garantează sănătatea oamenilor!

M-am simțit discriminat! Îmi asum public ceea ce spun! Nu doar eu m-am simțit discriminat, ci mai mulți cetățeni care doreau să servească”, a relatat bărbatul, arată bzc.ro.

Sursă foto: Pixabay