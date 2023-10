Ce a pățit un german, după ce a scos 1.400 de euro de la bancomat, pentru a ajuta un român. Câți lei a primit în schimb, de fapt

Un bărbat din Germania fost ținta unei escrocherii de zile mari. Tot mai mulți străini sunt păcăliți de așa ziși oameni aflați în situații disperate. În cazul de față, un român a fost cel care a ar fi rămas fără combustibil și a reușit să păcălească un tânăr de 22 de ani. Cum acționează, de fapt, șarlatanii.

Incidentul a avut loc în Olching, Germania, acolo unde un tânăr german de 22 de ani din Gifhorn, Saxonia Inferioară, a devenit ținta unor escroci români. Neamțul a oprit la semnalele unui român de 34 de ani de pe marginea drumului Dacauer Straße. Sub pretextul că ar fi rămas fără combustibil și nu are bani să alimenteze, românul i-a spus că are nevoie de euro, iar la el are numai lei românești.

Tânărul german a scos de la bancomat 1.400 de euro și a primit în schimb bani românești

O nouă metodă de escrocherie este practicată de cetățenii români în străinătate. Cu intenții bune, germanul a mers la bancomat și a retras 1.400 de euro. În cele din urmă, românul i-a dat în schimb aproximativ 6.900 de lei. Problema cea mare era că banii românești erau scoși din circulație de mulți ani.

Se poate spune că în acest caz românul a avut mai mult ghinion decât cetățeanul german. Escrocul și-a pierdut telefonul mobil în zona bancomatului de unde neamțul a retras banii. Ocazie cu ajutorul căreia autoritățile au reușit să dea de urma românului. Bărbtul de 34 de ani a fost prins la scurt timp și arestat temporar. De când aceste întâmplări au devenit tot mai frecvente, autoritățile recomandă ca cetățenii să fie vigilenți la schimbul de bani în valută necunoscută, iar în cazul unei suspiciuni de frauda să sunați de urgență la poliție.

Se pare că situația tânărului de 22 de ani nu este străină în rândul autorităților germane. Un bărbat din Bromskirchen a fost oprit de un șofer disperat care avea nevoie de 50 de euro. Românul a oferit la schimb o bancnotă de 1.000 de lei vechi. Escrocul i-a spus germanului că bancnota de 1.000 de lei are echivalentul a 200 de euro, însă are nevoie de doar 50 dintre ei, fiind într-o situație ”disperată. Păgubitul a aflat de păcăleală abia când a mers la bancă pentru a schimba banii.