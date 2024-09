Ce a pățit un inginer, după ce s-a cuplat cu o escortă româncă de 30 de ani: „Am făcut asta ca să mă tratez”

Un inginer italian în vârstă de 59 de ani, din Sassari, Sardinia, a ajuns recent în centrul unei anchete după ce a acuzat o escortă româncă, în vârstă de 30 de ani, că l-a înșelat sentimental și financiar. Potrivit acestuia, femeia ar fi pretins că suferă de cancer și că are nevoie de tratament urgent, determinându-l să îi ofere suma impresionantă de 120.000 de euro.

Conform plângerii depuse la poliție, inginerul, care avea deja o relație stabilă cu o altă femeie, susține că s-a îndrăgostit de tânăra româncă, fără să știe că aceasta lucra ca escortă. Femeia i-ar fi povestit despre diagnosticul său îngrozitor – trei tumori, dintre care una malignă – și despre nevoia disperată de tratament în România. Ea ar fi sugerat că, fără acești bani, viața ei ar fi în pericol, o afirmație care l-a determinat pe bărbat să îi ofere ajutorul financiar. Pe lângă suma consistentă de bani, acesta i-a cumpărat și cadouri de lux, printre care genți de firmă, parfumuri scumpe, bilete de avion și chiar un Mercedes.

Tânăra româncă nu neagă relația, însă are o altă variantă asupra întâmplărilor. Ea afirmă că nu i-ar fi cerut niciodată direct bani bărbatului și că s-au cunoscut inițial prin intermediul unui site de întâlniri, contrar afirmațiilor inginerului, care susține că prima lor întâlnire ar fi avut loc întâmplător într-un supermarket. Cu toate acestea, relația lor a evoluat rapid, iar femeia i-ar fi prezentat inclusiv dovezi ale bolii sale, inclusiv un e-mail în limba română care ar fi atestat existența celor trei tumori.

„Am făcut asta pentru a putea să mă tratez.”, spune românca.

Ceea ce a declanșat în cele din urmă despărțirea a fost descoperirea de către concubina inginerului a mesajelor schimbate între cei doi. Acest lucru a dus la sfârșitul relației dintre italian și escorta româncă, moment în care bărbatul a început să cerceteze mai atent situația femeii. Descoperind profilul acesteia pe un site de anunțuri pentru escorte, el a realizat că fusese, în opinia sa, manipulat. Prin urmare, a decis să întrerupă toate legăturile și să depună o plângere împotriva acesteia pentru înșelăciune.

„Profitând de relația noastră, m-am simțit îndemnat să o ajut, având în vedere dificultățile ei financiare. Îi trimiteam transferuri bancare aproape săptămânal. Navigând pe internet, am observat că numărul de telefon pe care mi l-a dat apărea pe un site de escorte, unde erau și fotografiile ei. Când mi-am dat seama că se prostitua, am început să am serioase îndoieli despre relația noastră, așa că nu am mai fost atât de prompt în a-i trimite bani”, a spus inginerul, potrivit rotarianul.ro