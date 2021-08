Ce a pățit un român care s-a întors din Italia, acasă, la soție! A trăit un șoc: ”Nu mai pot”

Un bărbat care s-a întors din Italia trăiește o adevărată dramă, după ce soția sa nu îl lasă să intre în locuința din Dragomirești. Virgil A. a povestit cu lux de amănunte care este motivul pentru care femeia i-a dat ”interzis” și ce are cuplul, de fapt, de împărțit.

Un bărbat din Dragomirești a vrut să își facă dreptate, după ce a fost ”expulzat” de soție din casă. Virgil Antohi, care se afla plecat încă din anul 2001 la muncă în Italia, s-a întors acasă, însă reacția soției nu l-a bucurat nicidecum. Bărbatul s-a trezit cu imposibilitatea de a intra pe proprietate, iar oamenii legii nu au reușit nici până acum să soluționeze problema conjugală. Bărbatul, care a primit ”interzis” de la soție, dorea să ia bormașina din casă, pentru a pune un lampadar la mormântul părinților săi. Totuși, soția nu duce singură ”războiul” cu soțul, căci îi are de partea ei pe cei șapte copii, arată vremeanoua.ro.

“Eu sunt venit din Italia, am act, am tot, am venit să-i fac un praznic lui tata, am scule acolo, vreau să intru și eu să iau o bormașină. Eu plec, nu stau mult. Vreau să pun un lampadar la mormântul părinților mei, dar soția nu mă primește în curte. Acolo e casa tatălui meu. Ea are niște vorbe foarte murdare. Vrea să mă ardă de bani, să mă bage în pușcărie, sunt multe pe care vrea să mi le facă”, a spus Virgil, potrivit sursei.

Întors în Dragomirești, din Italia, bărbatul a rămas surprins că soția nu l-a lăsat să intre pe poartă. Au existat sesizări la poliție.

“Am fost la poliția din Dragomirești, am fost la Municipiu. Am depus o cerere și de o săptămână nu au venit. După ce am sunat la 112 din fața casei, a venit, dar tot nu s-a rezolvat nimic. Mi-au zis să bag divorț. Singura soluție este soluționarea procesului. Decât să stau să plătesc atâtea amenzi încercând să intru în casă, mai degrabă mă duc și stau la toate neamurile. Înainte, când veneam, pleca de acasă și se ducea la poliție și spunea că o agresez și primeam numai amenzi din cauza ei. Eu lucrez ca șofer pe TIR. Dacă ea îmi spurcă cazierul, nu mai pot să lucrez, asta caută ea”, a continuat bărbatul.

Bărbatul a făcut dezvăluiri incredibile: ”Mi-a scos fetele la produs”

Mai mult decât atât, Virgil A. a mai făcut o serie de dezvăluiri șocante legate de soția sa, spunând că i-ar fi dus fetele la prostituție.

“Ea vrea să mă întorc înapoi la dânsa, eu nu mai vreau, din cauză că eu când am plecat în Israel, am avut oi, cai, vite și ea mi le-a vândut. Mi-a făcut numai daune, eu nu mai vreau asta, eu vreau sa fiu curat. Eu am șapte copii. Ea mi-i fugărea de acasă, veneau la mine la Italia să stea. Mi-a scos fetele la produs. I-am spus “Tu cu mine din 2004 nu mai ești! Eu am plecat în lumea mea, tu du-te, mărită-te, casa las-o la copii”. N-am avut posibilitate atunci să divorțez, am copii pe care i-am purtat la școală, eu am dovezi. Din 2004 până în 2013 le-am dat bani la copii, eu nu cer altceva decât să mă lase să intru, iar eu după, plec. Înapoi nu am la ce să vin. Mi-a vândut tot, eu n-am venit pentru avere. Am avut apartament, am lucrat în construcții, în mină, tata mi-a zis să vin la țară la el, am vândut apartamentul din Bacău și mi-am făcut bordeiul ăsta. După aceea, a început scandalul. Nu vreau să o învinovățesc, oamenii mai greșesc și unul și altul, dar nu a vrut să facă casă. Acum a venit timpul, am mai economisit și i-am zis să divorțăm. Acum nu mai vrea, a zis că nu are bărbat de lăsat. Nu mai pot. Ea este spurcată la gură. Nu te înțelegi cu ea”, a mai spus bărbatul.

Potrivit declarațiilor bărbatului, soția acestuia ar fi devenit geloasă pe bărbat pentru că ar fi câștigat mai mulți bani decât ea.

Sursă foto: Facebook