Ce a pățit un turist român care și-a găsit mașina deschisă în Thassos: „Am plecat pe partea cu ușa”

Un turist român a avut parte de o surpriză neașteptată în momentul în care și-a descoperit mașina deschisă în locul în care o parcase ulterior. Toată întâmplarea a avut loc în Thassos, Grecia, în timp ce întreaga familie trebuia să se bucure de o vacanță minunată.

Tot felul de incidente au loc în ultima perioadă în locurile în care românii aleg să își petreacă vacanța. De această dată, un român a trăit clipe grele în momentul în care a avut impresia că hoții i-au spart mașina și i-au furat tot ceea ce avea de valoare. Finalul povești a fost total neașteptat.

Momente grele pentru un turist român care și-a găsit mașina deschisă într-o parcare din Thassos, Grecia

Pe grupurile de Facebook destinate persoanelor care pleacă în vacanță în Grecia apar o mulțime de povești, care mai de care mai interesante. De această dată, un turist român i-a uimit pe toți în momentul în care a povestit despre o întâmplare care a avut loc în timp ce era alături de familia sa.

Românul a explicat că și-a găsit mașina deschisă în locul în care a parcat-o și imediat s-a gândit că hoții i-au dat târcoale. După ce a inspectat bine zona, acesta a descoperit că, de fapt, nu îi lipsește absolut nimic și că există posibilitatea ca el să fie de vină, lăsând portiera din stânga deschisă, chiar dacă apăsase pe cheie pentru a bloca autovehiculul.

„Cam așa am găsit mașina în această seară la Orange Beach, Sithonia. Primul gând – ni s-a spart mașina. Căutăm repede ce ar fi fost de valoare – mai mult acte. Toate la locul lor! Mașina era blocată deci pe cheie am apăsat – chiar să nu fi văzut 3 oameni că aș fi lăsat o ușă deschisă, mai ales că am plecat pe partea cu ușa? Așadar, întrebarea zilei: nu sunt hoți pe-aici sau e o zonă suficient de aglomerată încât să fi considerat orice potențial curios că proprietarul e pe-aproape?”, se arată în postarea publicată pe Facebook.