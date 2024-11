Ce a pățit Vitali din Iași, după ce și-a dus 3 covoare la spălătorie și a plătit 50 de lei

La sfârșitul lunii septembrie, Vitali Strogoteanu, un ieșean, a dus trei covoare la o spălătorie din oraș, sperând că vor fi curățate rapid și eficient. Însă, după ce a așteptat mai bine de o lună, a reușit să recupereze doar unul dintre covoare. Restul păreau să fi dispărut fără urmă, iar interacțiunile lui cu spălătoria s-au transformat într-o serie de vizite și telefoane fără rezultat.

În acest răstimp, Vitali a încercat în repetate rânduri să obțină informații despre cele două covoare rămase. De fiecare dată când suna la spălătorie, i se comunica faptul că acestea au fost găsite și îl așteaptă. Totuși, când soția lui Vitali s-a deplasat la fața locului, a fost informată că încă nu sunt disponibile sau că nu au fost găsite.

În loc să primească vești clare despre cele două covoare rămase, Vitali și soția lui s-au lovit de promisiuni neîmplinite și răspunsuri contradictorii din partea angajaților. În ciuda numeroaselor vizite, soția lui Vitali era trimisă de fiecare dată acasă fără covoare, deși la telefon i se spunea că acestea au fost găsite și sunt gata de ridicare.

După mai multe săptămâni în care și-a tot căutat covoarele, managerul spălătoriei i-a propus o soluție: să îi ofere contravaloarea celor două covoare pierdute. Cu toate acestea, familia Strogoteanu a întâmpinat o altă problemă. Managerul le-a cerut să prezinte bonul de achiziție, pe care nu îl mai aveau, având în vedere că covoarele fuseseră cumpărate în urmă cu mai multe luni, în 2023. În lipsa bonului, nu au putut primi despăgubirea promisă.

„Pe data de 25 septembrie am dus trei covoare la spălătoria H2O din CUG, care auzisem că e renumită în Iași. Am achitat taxa de 50 și ceva de lei pentru a fi spălate și angajații mi-au spus că durează 3-4 zile spălarea și îmi vor trimite un SMS când sunt gata. A trecut o săptămână, apoi două, și niciun răspuns de la ei. Am mers la sediu să văd care este treaba, iar ei mi-au înapoiat doar un covor din cele trei și mi-au spus că pe celelalte nu le găsesc.

Mi-au spus că vor căuta și ne vor anunța când le găsesc. Am sunat eu din nou la ei, să le spun de covoare, și mi-au precizat că le-au găsit. Eu eram plecat din țară, însă a mers soția cu un bebeluș de 4 luni în brațe să preia covoarele. Când a ajuns acolo, surpriză, angajații nu știau nimic de covoare și au mers cu soția mea să le caute prin depozit, însă nu erau nicăieri.

Angajații își tot luau angajamentul că vor căuta covoarele și au sunat-o pe soție de 4 ori să îi spună că le-au găsit, iar când mergea, nu erau. Efectiv, și-au bătut joc de noi. După ce soția a făcut scandal, un anume domn Codrin, managerul punctului respectiv de lucru, a spus că va căuta personal covoarele. După o zi, ne-a contactat și a spus că nu găsește covoarele, însă ne va plăti valoarea lor, doar să îi dăm chitanța de când le-am achiziționat și bonul de la spălătorie. Eu am cumpărat covoarele în urmă cu un an, nu am păstrat bonul atâta timp. Cine se gândește că va avea nevoie și după un an? Suma nu este foarte mare, însă problema este cum am fost tratați și cât timp am pierdut din cauza angajaților. Am făcut și reclamație la ANPC pentru ce au făcut și sper să își facă treaba”, a spus Vitali Strogoteanu.