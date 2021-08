Ce a primit o turistă după ce a comandat două ciorbe la „împinge tava” în Eforie Nord. „Nu am putut mânca!”

Stațiunile de pe litoralul românesc par să nu mai uimească cu nimic! Acest lucru poate fi confirmat chiar de către o turistă, care și-a făcut vacanța în Eforie Nord. Ce a primit aceasta, după ce a comandat două ciorbe la ”împinge tava” în Eforie Nord? Turista susține că nu s-a putut atinge de mâncare!

O turistă, aflată în vacanță în stațiunea Eforie Nord de pe litoralul românesc, a mers să servească masa de prânz la o autoservire. Însă, nici aici condițiile nu au fost ”extraordinare”, potrivit mărturisirilor sale. Mai mulți turiști s-au plâns de autoservirea din stațiunea Eforie Nord, iar reprezentanții societății susțin că „nu pot mulțumi pe toată lumea”.

De la condițiile de cazare, până la prețurile piperate din stațiunile de la malul Mării Negre, turiștii par din ce în ce mai nemulțumiți de serviciile care le sunt oferite. În această situație se află și o turistă care și-a petrecut un sejur în stațiunea Eforie Nord. Aceasta a mers la ”împinge tava” pentru a comanda două ciorbe, un șnițel de pui, ficăței de pui, dar și pilat cu varză călită. Iar pentru acest prânz a scos din buzunar suma de 80 de lei. Însă, în momentul în care a luat prânzul, a constatat faptul că orezul era nefiert, carnea era crudă, lucru ce a făcut-o să nu se atingă de mâncare. Mai mult decât atât, ciorbele comandate nu aveau niciun gust, catalogându-le drept ”apă chioară”.

Ce a primit o turistă după ce a comandat două ciorbe la „împinge tava” în Eforie Nord

”Doresc să vă atenționez cu privire la Autoservirea din Eforie Nord. Am mers să cumpăr mâncare și este groaznică! Ciorbele sunt apă chioară, nu au gust, conțin doar urme de legume. Am cumpărat 2 ciorbe, un șnițel de pui (carnea era crudă), ficăței de pui, pilaf (orezul era nefiert), varză călită și am plătit 80 de lei. Nu este vorba de suma plătită, ci de faptul că nu s-a putut mânca ceea ce am comandat. Nu mai vorbesc de atitudinea fetei de la casa de marcat. În concluzie, nu recomand această autoservire!”, spune aceasta, arată replicaonline.ro.

Pe de altă parte, după ce turista s-a arătat nemulțumită de serviciile de la „împinge tava”, reprezentanții societății respective au făcut o declarație pentru sursa citată: ”Nu ne putem contrazice cu ceea ce spune omul. Se întâmplă și astfel de lucruri, dar în 99% din cazuri nu le mai luăm banii oamenilor. Sunt acuzații la care nu pot să răspund. Eu sunt aici non-stop. Sunt oameni și oameni, nu putem să mulțumim pe toată lumea. Iar în ceea ce privește comportamentul fetei de la casa de marcat, am discutat cu aceasta și nu a avut niciun conflict cu oamenii”.

