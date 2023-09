Ce a pus-o Patrick Muratoglou să facă pe Simona Halep. Românca nu a ezitat niciun moment și a dat-o afară

De curând, Simona Halep a primit o suspendare de 4 ani din partea Agenției Internaționale pentru Integritate în Tenis (ITIA), după ce anul trecut a fost depistată pozitiv cu substanța Roxadustat, la US Open 2022. Virginia Ruzici, omul care i-a stat alături Simonei Halep timp de 14 ani, a reacționat la aflarea verdictului.

În anul 2022, Simona Halep a decis să o dea afară pe Virginia Ruzici, managerul său, după o colaborare de 14 ani. Constănțeanca a decis să se despartă de fosta campioană la Roland Garros în momentul în care a intrat în echipa condusă de Patrick Mouratoglou, antrenorul său francez.

La acel moment, Halep îi mulțumea Virginiei pentru tot sprijinul pe care l-a primit în toți anii în care au lucrat împreună, însă a mărturisit că și-a dorit să facă schimbări și să se lase cu totul pe mâna oamenilor din echipa antrenorului ei, Patrick Mouratoglou.

Cu alte cuvinte, antrenorul francez i-a înlăturat toți oamenii care au stat ani la rând în preajma campioanei.

„A fost o călătorie fantastică. Aș dori să-i mulțumesc Virginiei Ruzici pentru dăruirea ei față de mine, nu doar profesională, ci și ca prieten apropiat. A fost o experiență uimitoare împreună, de 14 ani, și o adevărată încântare să lucrez cu ea. Voi prețui pentru totdeauna prietenia noastră. Acum, aș dori să salut un nou membru în echipa mea. Sunt încântată să anunț că voi lucra cu Nina Wennerstrom și echipa We Sport Agency!

Când decid ceva, întotdeauna mi-o asum întru totul, și am avut încredere maximă în Patrick. Am vrut să lucrez cu oamenii lui și să-i las doar pe oamenii lui să se ocupe de mine. Din acest motiv am făcut schimbări în echipa mea. Am simțit că a fost lucrul care trebuia făcut: să îmi asum complet acest proiect nou”, a scris Halep pe rețelele sociale, în urmă cu ceva timp.

CITEȘTE ȘI: Radu Banciu o desființează pe Simona Halep: „Erai o jucătoare de duzină”

Reacția pe care a avut Virginia Ruzici, după ce Simona Halep a primit verdictul: „Am fost total șocată”

Virginia Ruzici, campioana de la French Open 1978, cea care i-a stat aproape Simonei Halep, a avut o primă reacție după ce a aflat de verdictul pe care l-a primit tenismena. Ea mărturisește că va continua să susțină nevinovăția Simonei Halep și i-a transmis că are tot sprijinul său.

„Am fost total șocată când Simona mi-a anunțat verdictul! Patru ani este de necrezut. Continui să susțin inocența Simonei, iar decizia de a face apel la TAS este evidentă!”, a spus Virginia Ruzici, după pronunțarea verdictului.

„Tot sprijinul meu Simona. Îți doresc să fii puternică și perseverentă și să continui lupta ta la TAS!”, a mai completat Ruzici pe rețelele sociale.

VEZI ȘI: Ion Țiriac vorbește despre greșeala pe care a făcut-o Simona Halep. “Nu era nimic înjositor”. Ce spune despre suspendare