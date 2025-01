Ce-a putut să găsească Georgina la ghena de gunoi. Când a văzut, să cadă din picioare: ”Vă vine să credeți?!”

O româncă a avut parte de o adevărată surpriză atunci când a mers la o ghenă de gunoi. Femeia a fost șocată de ceea ce a găsit printre resturi și a împărtășit povestea în mediul online. Mulți internuați au felicitat-o, susținând că este foarte norocoasă. Mai mult decât atât, alte persoane au mărturisit că au descoperit lucruri și mai valoroase în tomberoane.

Georgiana Sîrbu locuiește în Spania și a devenit virală pe TikTok, după ce a început să le arate oamenilor ce aruncă străinii la gunoi. Fără nicio jenă, românca merge la ghene și caută printre resturi. De multe ori a rămas surprinsă de ce a găsit.

În unul dintre videoclipurile postate pe TikTok, Georgiana Sîrbu le-a arătat urmăritorilor săi că a găsit în gunoi un covor de la Lidl. Acesta era nou-nouț, având etichetă și fiind împachetat exact cum sunt cele așezate pe rafturile magazinelor.

Femeia a fost surprinsă de covorul găsit pentru că se afla într-o stare impecabilă. Chiar dacă nu era sigură că are un loc în casă pentru el, nu a putut să îl lase în tomberon. Totuși, i-a întrebat pe internauți ce ar fi făcut în locul ei.

„Uite ce am găsit la gunoi. Un covor de la Lidl, cu etichetă. Uite-te și tu ce am găsit la gunoi. Vă vine să credeți? Un covoraș micuț pentru casă, pentru salon, dar l-am luat de la gunoi. N-am putut să vă filmez că era o grămadă de lume. Uită-te și tu ce am găsit. Doamne ferește! Acum ce era să fac? Să-l las sau să-l iau? Să-mi spuneți voi ce puteam să fac. Mă duc acasă să văd unde-l mai pun și pe ăsta că între atâtea gunoaie nu mai am loc.”, a povestit românca.