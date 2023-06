Ce a putut să spună Bianca Drăgușanu despre Antonia. „Am fost foarte supărată zilele trecute”

Bianca Drăgușanu este, fără doar și poate, una dintre cele mai frumoase femei din România. Prima sa apariție TV a rămas în amintirea tuturor, însă blondina nu mai este nici pe departe persoana de atunci. Prezentatoarea de la Kanal D a evoluat din toate punctele de vedere, dar nu vrea să se oprească aici. În cadrul unui interviu, iubita lui Gabi Bădălău a vorbit despre sacrificiile pe care le-a făcut pentru a ajunge unde și-a dorit.

Despre Bianca Drăgușanu s-au scris și spus multe lucruri, de-a lungul timpului. Vorbele rele nu au făcut decât să o ambiționeze și mai tare pe blondină. Le-a demonstrat tuturor că ambiția ei nu are limite atunci când își propune ceva. De la tânăra care pășea timidă în platoul televiziunii, blondina s-a transformat într-o femeie puternică și independentă.

CITEȘTE ȘI: IMAGINI ULUITOARE! AMORUL PENTRU BIANCA DRĂGUȘANU ÎL FACE SĂ SUFERE CUMPLIT! GABI BĂDĂLĂU FACE FOAMEA ȘI RUPE SALA ÎN DOUĂ PENTRU A FACE PE PLAC IUBITEI SALE!

Pe lângă acest lucru, vedeta TV s-a transformat radical și din punct de vedere fizic. În cadrul unui interviu, diva a mărturisit faptul că nu a avut norocul Antoniei, care este o femeie înzestrată de mama natură, ci ea a avut nevoie de multe intervenții pentru a ajunge să arate așa cum își dorește.

„Eu n-am avut norocul Antoniei, de exemplu, care e naturală, de la Dumnezeu, are năsucul perfect, ochișorii. Eu m-am operat. Sunt niște sacrificii, am avut noroc de doctori buni. Acum sunt cum vreau eu. Înainte nu eram cum îmi doream. Despre asta vorbesc, eu apreciez femeile naturale și tot respectul din partea mea. Eu sunt un om foarte asumat și dacă eu consider că îmi stă bine cu ceva, am să insist pe acel lucru”, a mai spus vedeta.

Bianca Drăgușanu a vorbit despre sacrificiile pe care le-a făcut pentru a avea un corp perfect

De asemenea, vedeta s-a arătat deranjată de știrile apărute în ultima perioadă și în care ea era personajul principal. Blondina a dezmințit zvonurile potrivit cărora ea nu ar aprecia femeile naturale. Mai mult, Bianca Drăgușanu a explicat că și ea și-ar fi dorit să arate bine fără să își facă atât de multe operații costisitoare și dureroase.

„Înseamnă ambiție, înseamnă perseverență, toleranță. Capacitatea de a gândi peste ceea ce gândesc unii dintre noi. Mă confrunt deseori cu tot felul de probleme, de fapt, nu probleme, că astea sunt chestii imaginare, probleme au alții, poate cu cutremure sau cu chestii de sănătate. Mă confrunt cu tot felul de știri false, în ultima perioadă. Am fost foarte supărată zilele trecute pe o știre neadevărată despre mine. Pusă cu ghilimele: „Bianca Drăgușanu: Eu urăsc femeile naturale care se dau cu cremă de gălbenele”. Nu există așa ceva. Cum puteți să scrieți așa ceva despre mine? Eu apreciez femeile, mai ales femeile naturale pentru că eu am făcut niște sacrificii ca să fiu așa cum îmi doresc. M-am tăiat, m-am operat, m-am croșetat, e dureros. Timpul de vindecare e unul dureros. Spre fericirea mea, eu am operațiile reușite, dar puteau să fie nereușite. Și atunci, eu apreciez femeile naturale. Dar au fost niște cuvinte luate dintr-un context, de acum șase ani, dintr-o emisiune, și au fost puse cumva aiurea. M-am simțit lezată că cineva ar putea să creadă despre mine că eu am în vocabular cuvântul „urăsc”. Eu sunt un om mult prea deștept ca să urăsc pe cineva sau ca să folosesc acest cuvânt. Nu există în vocabularul meu acest cuvânt”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru Spectacola.