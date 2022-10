Ce a răspuns Laurențiu Reghecampf după ce a fost întrebat dacă revine la FCSB. Antrenorul a dat, în sfârșit, cărțile pe față!

FCSB are un sezon slab în SuperLiga, iar scaunul lui Nicolae Dică se clatină. Fanii îi cer demisia și îl doresc pe Laurențiu Reghecampf pe banca roș-albaștrilor. Tehnicianul are, însă, contract ferm cu Neftchi Baku. Află, în continuare, ce răspuns a oferit antrenorul după ce a fost întrebat dacă revine la clubul patronat de Gigi Becali.

Neftchi Baku a terminat la egalitate, 0-0, cu Turan, în campionatul Azerbaidjanului, iar la finalul partidei jurnaliștii l-au întrebat dacă există posibilitatea să revină la FCSB, echipă care, în ciuda lotului valoros, este în partea a doua a clasamentului în SuperLiga. În urmă cu doar câteva zile, roș-albaștrii au fost umiliți de Silkeborg, în Conference League, iar postul lui Nicolae Dică este în pericol.

(VEZI AICI: “BĂIEȚII SUNT VIAȚA MEA!” LAURENȚIU REGHECAMPF ȘI CORINA CACIUC, DISTRACȚIE PE CINSTE PE MUZICA LUI ADRIAN MINUNE | FOTO + VIDEO)

Elegant, Laurențiu Reghecampf a „driblat” întrebarea, precizând că are contract cu Neftchi Baku, formație cu care are planuri mari în viitor.

„Nu am nimic de spus. Mă concentrez la ceea ce am de făcut aici, sunt sub contract cu Neftchi. Ştiu că numele meu a fost amintit acolo în mai multe momente, dar am contract cu Neftchi şi nu mă interesează aşa ceva. Nu este nicio polemică. Este normal să se întâmple asta când e vorba despre o astfel de meserie. Jurnaliştii au dreptul să scrie orice, dar nu e problema mea. Nu ştiu despre asta şi nu mă interesează„, a spus Laurențiu Reghecampf.

Laurențiu Reghecampf, omul trofeu pentru FCSB

Laurențiu Reghecampf are în palmares două titluri în primul eșalon al fotbalului românesc cu FCSB. A mai câștigat o Supercupă a României, dar și Cupa Ligii. Cu el antrenor, roș-albaștrii au impresionat în cupele europene, învingând pe Ajax și Chelsea. Este ultimul antrenor care a dus clubul patronat de Gigi Becali în grupele Ligii Campionilor.