“Băieții sunt viața mea!” Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc, distracție pe cinste pe muzica lui Adrian Minune | FOTO + VIDEO

Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor. Se iubesc și își doresc ca familia lor, care în curând se va mări, să fie liniștită și fericită. Cei doi petrec mult timp împreună, iar când vine vorba de distracție nu fac niciodată un pas înapoi. Recent, pe muzica lui Adrian Minune, cei doi îndrăgostiți au dansat și s-au simțit perfect, într-un local select.

Laurențiu Reghecampf și-a asumat, de mai multe luni, relația cu Corina Caciuc, care, în acest an, îi va dărui un băiețel. În prezent, cei doi sunt mai fericiți ca oricând și se bucură de fiecare clipă pe care o petrec unul lângă celălalt. La fel s-a întâmplat și zilele trecute, când cuplul a ieșit la un local de lux, pentru a se relaxa. Acolo l-au întâlnit pe Adrian Minune, unul dintre cei mai apreciați cântăreți de muzică de petrecere din România.

Adrian Minune, dedicație pentru cei doi îndrăgostiți: „Băieții sunt viața mea”

Când celebrul manelist și-a început reprezentația, Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc s-au ridicat în picioare și au început să danseze. Imediat, artistul a venit lângă ei și a început să fredoneze o melodie care i-a atins la suflet pe antrenorul lui Universitatea Craiova și pe partenera sa. “Băieții sunt viața mea” a fost versul care s-a auzit în mai multe rânduri în respectivul local.

În tot acest timp, Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se țineau de mână, erau cu zâmbetul pe buze și dansau pe melodia cantata de Adrian Minune.

Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc vor avea un băiat

Control medical efectuat de Corina Caciuc anul trecut, în noiembrie, i-a împlinit visul lui Laurențiu Reghecampf. Bebelușul din pântecul iubitei sale este băiat, întocmai cum tehnicianul și-a dorit. Tânăra ar urma să nască în mai, între 15 și 20 ale lunii.

Sexy-graviduța lui Laurențiu Reghecampf are 29 de ani și este directoarea unei companii care derulează afaceri pe relația dintre China și România. Corina Caciuc este licențiată în management. Facultatea a început-o în Dubai și s-a transferat, mai apoi, în România. În plus, are un master în mediul de afaceri, la Cambridge.