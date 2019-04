Ce a scris austriacul care s-a spânzurat pe podul din Buzău în biletul de adio

Rudolf Heinz s-a spânzurat luni, 8 aprilie, pe un pod din Buzău. Austriacul a lăsat și un billet de adio în limba germană pe care oamenii legii l-au descifrat.

Duminică seară, după o ceartă cu viitoarea lui soție, austriacul în vârstă de 48 de ani a plecat de acasă. În locul din care s-a aruncat, bărbatul a lăsat o geantă cu mai multe documente, un laptop, un testament și un bilet de adio, redactate în limba germană. Cu puţin timp înainte ca Rudolf să se arunce în gol, cu laţul de gât, câţiva şoferi l-au văzut plimbându-se pe pod, cu o funie în mână.

Austriacul a lăsat și un billet de adio în limba germană pe care oamenii legii l-au descifrat. (CITEȘTE ȘI: CE A LĂSAT AUSTRIACUL DE 48 DE ANI PE PODUL DIN BUZĂU, ÎNAINTE SĂ SE SPÂNZURE)

”Renunț la viață de dragul ei”, a fost mesajul lăsat de bărbat, explicând astfel motivul pentru care a recurs la acest gest extrem.

Soția austriacului a mărturisit că altele erau motivele sinuciderii

Soția austriacului însă a mărturisit că motivele pentru care Rudolf Heinz a recurs la acest gest erau cu totul altele.

„După ce a avut o fată cu prima soţie, are 23 de ani acum, Rudolf a făcut vasectomie, dar în urmă cu trei săptămâni a mers la o clinică din Germania pentru a face operaţia inversă, ca să avem copii. Duminică el a vrut să facem dragoste, dar l-am refuzat. I-am spus că e încă devreme, că e periculos, că n-a trecut perioada prescrisă de medic. Din cauza asta s-a supărat. (…) Pentru el, era o dramă că eu fumam.

Mă implora să mă las de ţigări, deoarece era convins c-o să mor şi eu de cancer. I-am promis că mă las, dar că n-o pot face dintr-o dată. Duminică seară m-a văzut fumând şi a făcut o criză. Devenise foarte nervos. A doua zi am vorbit pe cameră pe WhatsApp. Mi-a spus că vrea să se sinucidă şi am zis că doar ameninţă aşa, ca să fie mai convingător. Nu-mi vine să cred că a putut face aşa ceva”, a spus Geanina, soţia austriacului Rudolf Heinz, pentru adevarul.ro.