Ce a scris Cosmin Natanticu pe foaie despre Dan Mihai Zarug la Chefi la cuţite? S-a enervat şi a început să înjure instant

Dan Mihai Zarug a fost scos din sărite de Cosmin Natanticu, în cea mai recentă ediție a emisiunii Chefi la cuțite. Totul s-a întâmplat în timpul probei în care concurenții trebuiau să atingă ușor cu mâna diverse ingrediente și să le ghicească fără să se uite.

Când i-a venit rândul, Cosmin Natanticu a pus mâna pe o ureche de animal. Apoi a trebuit să scrie pe o coală ce crede că a atins. Dorind să facă o glumă, acesta a scris, simplu, pe foaie că a palpat “urechi de Zarug”, cu trimitere clară către colegul său de platou.

Dan Mihai Zarug nu a gustat gluma, s-a enervat și a început să injure instant. “Să mă pupi în c*r, fă!”, i-a transmis acesta lui Cosmin Natanticu.

Cine este Dan Mihai Zarug

Mihai Dan Mihai Zarug a făcut echipă cu Lorelei Bratu la “Asia Express: Drumul Împăraților”, sezon 4. Acesta a reuşit să atragă atenţia telespectatorilor datorită stilului său nonconformist, dar şi pentru că are simţul umorului extrem de dezvoltat.

Este de meserie designer vestimentar, dar în acelaşi timp este pasionat și de bucătărie, astfel că nu putea lipsi de la Chefi la cuțite.

Deşi pasiunea sa l-a făcut să se îndrepte către lumea modei, Zarug a studiat Dreptul. În vremea studenţiei, bărbatul era atras de scenă şi voia să studieze tainele teatrului.

Sfătuit de părinţi, a luat decizia să meargă pe un drum mai sigur, iar după ce a absolvit liceul în Botoșani, a aplicat la Facultatea de Drept.

Zarug a studiat Știința dreptului la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași și are un master în Administrarea Afacerilor, pe care spune că l-a făcut la Ecole Superieure de Gestion Paris.

“Când mi-am expus această idee părinților, maică-mea mi-a zis că o să mor de foame. Le-am golit frigiderele ca să-mi fac rezerve. Așa am ajuns să fac Facultatea de Drept și să o închei. Și să profesez 2 ani ca jurist până când am realizat că asta mă făcea extrem de nefericit. Cum mi-am dat seama că în viață ai două opțiuni, am ales să fac ce vreau”, a mai povestit Zarug la show-ul culinar de la Antena 1.