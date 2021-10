Zarug a dat cărţile pe faţă! Ce spune despre conflictul cu Adriana Trandafir: „Eu nu am avut un conflict real cu nimeni”

Zarug a fost unul dintre cei mai controversaţi concurenţi de la „Asia Express”. Pe durata concursului, designer-ul a fost în conflict cu Adriana Trandafir, care face echipă cu fiica sa, Maria Spereanța. În cadrul unui interviu acesta a vorbit despre discuţiile aprinse pe care le-a avut cu celebra actriţă.

Pe durata participării la show-ul de la Antena 1, Zarug nu şi-a ascuns părerea negativă pe care a avut-o despre Adriana Trandafir. Lucrurile pe care designer-ul le-a spus despre echipa celor două nu au rămas fără răspuns. Din acest motiv, între cei doi a existat mereu o antipatie.

Zarug a comentat, pentru tvmania.ro, despre situația tensionată care a existat între el și actrița Adriana Trandafir.

”Cu Adriana e de fapt o lipsă de conexiune şi de comunicare”

”Eu nu am avut un conflict real cu nimeni. Din punctul meu de vedere, am plecat de acolo toţi amici. Nici măcar cu Adriana nu am avut un conflict. Ca să fac faţă presiunii psihice în „Asia Express”, eu mi- am creat această narativă cum că sunt la joacă împreună cu alţi copii şi evident că toţi avem simpatii mai puternice pentru unii faţă de alţii. Ce spui tu conflict cu Adriana e de fapt o lipsă de conexiune şi de comunicare”, a declarat Zarug.

Întrebat dacă a păstrat legătura cu colegii de la ”Asia Express, Zarug a răspuns: ”Da, ne mai vedem. Evident că mai des cu unii decât cu alţii, şi asta pentru că avem stiluri de viaţa comparabile”.

Ce mesaj a transmis Zarug după eliminarea de la Asia Express

Zarug și Lorelei au părăsit competiția Asia Express în ediția din 20 octombrie. S-a întâmplat într-un moment în care cei doi concurenți au refuzat să mai participe activ la probele date de Irina Fodor.

”Am zis că vreau să dau și eu un mesaj de mulțumire, către oameni, în primul rând. Așa ne-ați cunoscut, așa ne-ați descoperit și ați decis că ne placeți. Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit la Asia Express. Asia Express nu continuă cu noi, dar viața merge înainte, fă. Pup you, vă iubește mama.”, a spus Mihai Dan Zarug pe contul său de Instagram, după ce a postat trei clipuri cu trei mesaje diferite.

Sursă foto: Instagram