Ce a spus Mihai Bendeac despre Andra, în podcast-ul lui Cătălin Măruță. Cum a reacționat prezentatorul de la Pro TV

După ce au existat niște neînțelegeri și discuții între el și Cătălin Măruță, iată că Mihai Bendeac a acceptat invitația în podcast-ul prezentatorului TV. Actorul a făcut mai multe dezvăluiri, printre care și ceea ce crede cu adevărat despre Andra Măruță.

Într-un final, Mihai Bendeac a acceptat invitația lui Cătălin Măruță și le-a dezvăluit fanilor și motivul pentru care a luat această decizie:”Al doilea și ultimul podcast la care am de gând să merg. De ce am făcut-o? Din ambiție. Ce s-a întâmplat? Am băut prea mult în cele 3 ore și am spus multe lucruri pe care vreo rămășiță din creierul meu să le filtreze. Regret? Nu știu…”, a fost mesajul postat de Mihai Bendeac.

În cadrul podcast-ului, Mihai Bendeac a renunțat la inhibiții și a făcut mai multe dezvăluiri. Iar, la un moment dat, actorul și-a exprimat părerea reală în ceea ce o privește pe Andra Măruță. Iar prezentatorul TV a reacționat imediat! (CITEȘTE ȘI: DE LA CE AR FI PLECAT, DE FAPT, SCANDALUL DINTRE MIHAI BENDEAC ȘI CĂTĂLIN MĂRUȚĂ. CE A ZIS JURATUL DE LA ANTENA 1 DESPRE SOȚIA PREZENTATORULUI DE LA PRO TV)

”Mihai Bendeac: Andra este un mare artist al României și consider că oamenii, peste 40 de ani, 50 de ani sau poate chiar 100 de ani, se vor raporta la Andra așa cum se raportează astăzi la Maria Tănase. Este una dintre cele mai mari artiste pe care le-a avut România vreodată.

Cătălin Măruță: Îți mulțumesc mult de tot!

Mihai Bendeac: Cu mare dragoste! Este pură sinceritate.

Cătălin Măruță: N-o să se supere Delia pe tine?

Mihai Bendeac: Și Delia intră în aceeași paradigmă”, a fost discuția între Mihai Bendeac și Cătălin Măruță.

Mihai Bendeac, dezvăluiri și despre oferta primită de la șefii Pro TV-ului

Prima oară când șefii Pro TV-ului i-au făcut o ofertă lui Mihai Bendeac a fost anul trecut. A urmat a doua ofertă anul acesta, după ce Florin Călinescu a plecat de la ”Românii au talent” și a semnat cu Prima TV. Actorul a refuzat de fiecare dată să facă parte din trust.

Mihai Bendeac și-a motivat decizia vehementă în cadrul podcast-ului lui Cătălin Măruță. (VEZI ȘI: CUM A REACŢIONAT MIHAI BENDEAC, DUPĂ CE DELIA I-A SPUS LA IUMOR CĂ ESTE ÎNSĂRCINATĂ? SE SPUNE DESPRE EI CĂ SUNT CEI MAI BUNI PRIETENI)

”Mihai Bendeac: Niciodată nu aș putea să fiu așa cum sunt eu la Pro TV. Mă refer la mine ca și persoană, la mine ca și artist. Acum un an de zile și anul ăsta, am fost contactat pentru ”Românii au talent”. Și anul acesta… am primit un argument care mie, în primă instanță, mi s-a părut valid. Că Pro TV-ul ar avea nevoie de un pic de nebunie. Și eu le-am spus că nu își pot închipui, de fapt, ce înseamnă această nebunie.

Cătălin Măruță: Și dacă ar fi încetat contractul cu Antena 1, ai fi plecat?

Mihai Bendeac: În momentul ăsta? Nu”, a fost discuția între Mihai Bendeac și Cătălin Măruță.