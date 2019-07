Ce a spus Nadia Comăneci despre Simona Halep, după victoria de la Wimbledon 2019

Fosta mare gimnastă din România, Nadia Comăneci, a caracterizat-o sâmbătă drept “regina ierbii” pe Simona Halep, după ce aceasta a câştigat turneul de Mare Șlem de la Wimbledon.

“Regina ierbii @simonahalep @wimbledon champ”, a scris Nadia Comăneci, sâmbătă, pe Facebook.

Simona Halep (7 WTA) a învins-o, sâmbătă, pe Serena Williams (10 WTA), scor 6-2, 6-2 și a câștigat turneul de Mare Șlem de la Wimbledon, acesta fiind cel de-al doilea turneu de Mare Șlem câștigat de sportiva din România. Finala feminină a durat doar 55 de minute. Simona Halep este prima sportivă din România care câștigă turneul de mare prestigiu de la Wimbledon.

“Niciodată nu am jucat un meci mai bun. A fost cel mai bun meci. Am lucrat mult pentru a ajunge aici, pentru a juca în faţa Curţii Regale. Am avut emoţii înainte de meci, dar am ştiut că nu e timp de așa ceva. Am intrat pe teren şi am dat tot ce am putut. E ceva special şi nu voi uita niciodată această zi. A fost visul mamei mele, spuneau că dacă vreau să fac ceva în tenis, trebuie să câştig Wimbledon. Îi mulţumesc mamei mele!

Am lucrat mult pentru a schimba planul de joc, nu a fost uşor, aici nu prea pot alerga la fel de mult, dar am început să simt jocul, să ştiu ce să fac cu mingea. Abia aştept să mă întorc la anul. Părinţilor, familiei, vă mulţumesc! Nu aş fi aici fără voi. Fără voi, nici nu m-aş fi născut (n.r. – râde). Echipei mele, lui Darren Cahill. Vă mulţumesc mult! Aş vrea să-i mulţumesc ţării mele, pentru că mă susţine oriunde aş juca. A fost uimitor. Vă mulţumesc! Le mulţumesc şi celor din familia Regală. A fost o onoare să câştig la Wimbledon!”, a declarat Simona Halep, la finalul meciului cu Serena Williams.