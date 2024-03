Ce afaceri are Radu Siffredi, de la Power Couple! Ce încasări a avut iubitul Oanei Matache ca asociat

Oana Matache (31 de ani) și Radu Siffredi (29 de ani) formează unul dintre cele mai nonconformiste cupluri de la Power Couple – show-ul de la Antena 1 prezentat de Dani Oțil. Deși își dau toată silința să demonstreze tuturor că sunt un cuplu solid, puțini sunt cei care știu detalii din spatele camerelor de filmat, dar și din viața de afacerist al actualul iubit al sorei Deliei Matache. Cu ce se ocupă artistul, dar și ce încasări a avut acesta de la firma la care este asociat.

De aproximativ un an, Oana Matache și Radu Siffredi formează un cuplu, chiar dacă relația lor nu a fost privită cu ochi buni încă de la început. În ciuda tuturor obstacolelor și al celor care nu au crezut nicio clipă în povestea lor, cei doi au reușit să se mențină pe linia de plutire și să nu plece urechea la vorbele celor mai neîncrezători oameni. Aflată într-o căsnicie șubredă cu fostul soț, Răzvan Miheț, sora Deliei și-a cunoscut iubitul când nici nu spera, prin intermediul unor prieteni comuni.

„Ne-am cunoscut la o filmare a unui prieten, pe acoperișul unei clădiri din centrul Bucureștiului. Trebuia să filmăm un clip pentru o piesă făcută de ziua unui prieten comun. La acel moment, Radu nu știa că exist, eu nu știam că există. Lumile noastre nu se întâlniseră niciodată. Ne-am intersectat atunci privirile și apoi nu s-a întâmplat nimic, timp de vreo două luni.. Apoi, la un moment dat, i-am scris eu pe social media. La început îmi răspundea la două zile, până când a înțeles ce se întâmplă”, a mărturisit Oana Matache în cadrul unui interviu.

Ce afaceri are Radu Siffredi, iubitul Oanei Matache

Recent, după ce au trecut de valul de critici îndreptat către ei, cei doi chiar au trecut la următorul nivel. Nu se mai feresc să se expună în public și chiar au decis să-și testeze relația – în cadrul emisiunii Power Couple de la Antena 1. Pentru că aproape orice apariție TV poate reprezenta o sursă de venit, cei doi au profitat la maximum de fiecare oportunitate de creștere financiară. Însă banii în familia celor doi nu vin doar din meseria de influenceriță pe care Oana Matache o are sau din aceste apariții publice, ci și din afacerea în care Radu Siffredi este asociat.

Fiind la bază editor video, Radu Siffredi a terminat liceul de Artă Galați ”Dimitrie Culcin”, iar visul lui de mic a fost să devin actor, vis la care a fost nevoit să renunțe din cauza unui accident suferit la vârsta de 16 ani. În prezent, pe lângă meseria de cameraman pe care o are, iubitul Oanei Matache câștigă bani și din veniturile firmei ”FRITFRITFRIPT S.R.L”, firmă la care este 50% asociat. Compania a înregistrat o cifră de afaceri de 30.000 de euro pe an și un profit de 24.000 de euro.

Până să ajungă la o stabilitate financiară, Radu Siffredi a avut de experimentat ma multe meserii. În urmă cu ceva timp, artistul mărturisea că a fost nevoit să plece din țară pentru a câștiga bani, acolo unde a fost nevoit să practice meseria de zidar, să spele veceuri și să fie ospătar.

„Eu sunt la bază editor video, așa am început, am lucrat cu streameri cunoscuți Silviu Faiăr, Zlăvog și am făcut și publicitate și reclame. La momentul de față sunt director of picture, adică filmez. Eu am terminat liceul de teatru și visul meu, de mic, a fost să mă fac actor, lucru pe care am fost nevoit să-l abandonez pentru că am avut accidentul și mi s-a spus din start că din cauza danturii, nu mai am dicție. Am plecat din țară și am avut niște joburi de care nici nu-mi este rușine: am spălat veceuri, am făcut zidărie, am dus farfurii la masă. Joburi de emigrant”, a spus Radu Siffredi în mediul online.

