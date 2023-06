Ce-ai făcut, Bobiță? Mihai Bobonete a dat lovitura în afaceri! Câți bani face actorul din Las Fierbinți

Bobiță din Las Fierbinți se poate mândri cu afacerile de care se ocupă! Actorul de la Pro TV a dat lovitura la capitolul finanțe, reușind să acumuleze profituri considerabile. Mihai Bobonete nu doar că are o carieră în lumea actoriei, ci se poate considera și un om de afaceri care poate, la rândul lui, să „predea” lecții! Iată mai jos, în articol, câți bani face actorul din Las Fierbinți.

Mihai Bobonete a reușit, de-a lungul timpului, să se impună în lumea actoriei. De altfel, Bobiță din Las Fierbinți captează atenția telespectatorilor Pro TV de ani buni, alături de colegii săi. S-a impus și în lumea afacerilor, fiind implicat în patru firme, ca asociat sau patron. De altfel, două dintre acestea aduc profituri considerabile.

Mihai Bobonete a reușit să dea lovitura în afaceri

În primul rând, Mihai Bobonete activează pe piață cu firma Comedy Boys. Actorul din Las Fierbinți a avut un profit uriaș în anul 2022. Mai cu seamă, potrivit rapoartelor, profitul net înregistrat este de 814.417 lei. Firma a înregistat, în același an, o cifră de afaceri de 1.115.317 lei, iar datoriile sunt clasate la 237.079 de lei. Profitul este împărțit cu Adrian Văncică (Celentano din Las Fierbinți).

Cea de-a doua firmă este Da Bravo Bro, care i-a adus, în anul 2022, o cifră de afaceri de 1.461.720 de lei. De altfel, profitul net înregistrat este de 1.188.861 de lei, iar datoriile sunt de 292.143 de lei. În această companie activează și fratele lui, Adrian.

Pe de altă parte, mai există două companii în care Mihai Bobonete din Las Fierbinți este implicat, și anume Cetățeni Particulari și Improvshow Entertainment. Prima firmă a înregistrat un profit de peste 40.000 de lei, iar cea de-a doua are cifra de afaceri 0 (zero).

Profiturile încasate prin firmele menționate anterior sunt considerabile. Dacă ar fi să facem un calcul simplu – din profitul net al firmelor să scădem datoriile – am putea spune că suma care „intră” în conturile lor, adunate, ating în jur de 1.4 milioane de lei.

Bobiță din Las Fierbinți, dezvăluiri despre viața de familie

În cadrul unui podcast, Mihai Bobonete a mărturisit, printre altele, că face parte din prima generație care a ratat „criza de 40 de ani”. De altfel, a făcut mai multe dezvăluiri, însă în spirit de glumă.

„Eu fac parte din prima generație care ne-am ratat criza de 40 de ani. Noi nu am putut să avem criza bărbatului de 40 de ani, pentru că a venit pandemia exact când am făcut 40 de ani. Eu n-am putut să divorțez pentru o scurtă perioadă, n-am putut să mă duc la… pe banii mei, n-am putut să mă tatuez. (…) Unde divorțezi în pandemie, când n-ai voie să ieși din casă? M-am trezit într-o dimineață, m-a luat criza puțin așa și am zis: «Cătălina, eu divorțez!». «Unde divorțezi? Nu ai voie să ieși din casă, e lockdown​. Unde te duci să faci acte? Nu te bagă nimeni în seamă» și am zis «Cătălina, lasă să treacă pandemia»”, mărturisit Mihai Bobonete, în cadrul podcastului.

