Ce ar fi împins-o pe secretara șefă de la Universitatea de Medicină Carol Davila la gestul disperat

Un incident șocant a zguduit comunitatea Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București după ce trupul neînsuflețit al Cătălinei Matei, în vârstă de 43 de ani, secretara-șefă a Facultății de Moașe și Asistenți Medicali, a fost descoperit în apele lacului Pantelimon. Femeia fusese dată dispărută de familie, iar anchetatorii investighează acum circumstanțele care au dus la decesul ei tragic.

Incidentul a fost confirmat de Poliția Capitalei, care a anunțat că trupul femeii a fost recuperat și transportat la Institutul de Medicină Legală pentru autopsie, în vederea stabilirii cauzelor exacte ale decesului. Familia a anunțat dispariția în cursul zilei de miercuri, după ce Vali Cătălina Matei nu a mai putut fi contactată. Potrivit informațiilor furnizate de anchetatori, aceasta ar fi plecat de acasă cu o zi înainte fără a lăsa vreo explicație clară în acel moment.

Ce ar fi împins-o pe Cătălina Matei la acest gest

Cătălina Matei, descrisă de apropiați ca o persoană liniștită și responsabilă, trecea printr-o perioadă dificilă a vieții, marcată de un divorț recent, o situație care, potrivit unor surse apropiate, i-ar fi putut afecta starea emoțională. Femeia locuia împreună cu fiul ei adolescent, în vârstă de 15 ani, într-un bloc din apropierea lacului Pantelimon. Vecinii au mărturisit că aceasta părea întotdeauna calmă și rezervată, dar au remarcat, de asemenea, că era o perioadă grea pentru ea după despărțirea de soțul său.

Polițiștii au început cercetările, analizând înregistrările camerelor de supraveghere din zonă. Ultimele imagini cu Cătălina Matei o arătau în apropierea lacului Pantelimon, ceea ce i-a determinat pe anchetatori să lanseze o amplă operațiune de căutare. După câteva ore de scufundări și cercetări minuțioase, trupul neînsuflețit al femeii a fost găsit în lac.

Surse din anchetă au precizat că în momentul dispariției, Cătălina a plecat de acasă fără să ia obiecte personale, un gest neobișnuit pentru cineva care nu intenționa să se întoarcă. Totodată, fiul ei a primit mai multe mesaje de adio pe telefon, indicând că femeia trecea printr-un moment extrem de dificil.

„Venea așa foarte abătută”

Cătălina Matei se mutase în blocul de lângă lac în urmă cu aproximativ trei ani, iar de atunci, a dus o viață discretă. Potrivit vecinilor, deși interacțiunile cu ceilalți locatari erau rare, nimeni nu ar fi bănuit că ar putea fi confruntată cu probleme atât de grave.

„Nu am auzit nimic, altădată mai auzeam că băiatul se juca pe jocuri din astea, dar n- am auzit nimic, chiar n- am auzit, am văzut o mi se pare vineri, chiar vineri și chiar voiam să vorbesc cu ea și venea așa foarte abătută adică cu geanta pe umăr, da, era supărată se vedea, se vedea după ea că era supărată”, a spus o vecină, potrivit știrilekanald.ro

Anchetatorii au trimis corpul la Institutul de Medicină Legală pentru autopsie, în vederea stabilirii cauzelor exacte ale decesului, dar există suspiciuni că femeia ar fi recurs la un gest extrem, cel mai probabil în urma stresului emoțional acumulat după divorț. Deși vecinii și apropiații susțin că nu a dat niciodată semne că ar fi într-o stare de depresie gravă, despărțirea de soțul ei și responsabilitățile de a crește singură un adolescent ar fi putut pune o presiune enormă asupra ei.

