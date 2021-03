 Ce are de gând să-i facă fostul mare tenismen soției sale? Ioana Năstase face declarații tăioase: "Eu nu sunt genul să tolerez."

Divorțul dintre Ioana și Ilie Năstase nu va fi unul deloc liniștit, mai ales că fostul mare tenismen a trecut la amenințări. Bruneta susține că fostul ei partener o amenință că o va lăsa fără bunuri, dar acest lucru nu o sperie, căci nu tolerează astfel de comportamente. Ioana Năstase a decis să pună capăt mariajului dintre ea și Ilie Năstase, după ce în urmă cu câteva luni, între ei a avut loc o dispută în care a fost vorba și despre violență fizică.

La doi ani de când și-au unit destinele, Ioana și Ilie Năstase divorțează. Relația dintre ei nu a fost deloc așa cum și-au imaginat și la scurt timp au apărut scandalurile. De departe, cearta care a avut cel mai mare impact pentru Ioana a fost cea care s-a petrecut la începutul lunii ianuarie, când Ilie Năstase i-a tras câteva perechi de palme soției sașe și a fost nevoie de intervenția Poliției.

Deși Ioana a fost șocată de acel episod a încercat să analizeze foarte bine situația și să se gândească dacă merită să-i mai dea o șansă lui Ilie Năstase. Până ieri lucrurile păreau că se îndreaptă către direcția cea bună, către o împăcare, însă bruneta a surprins pe toată lumea după ce a depus actele de divorț.

“Da, am depus cererea de divorț. Eu am decis asta, pentru că este cea mai buna soluție. În această perioadă, Ilie nu a încercat să se împace cu mine sau să facă vreun pas în ceea ce privește acest lucru. Consider că am dat suficient timp pentru un semn de împăcare de la el și nu s-a schimbat absolut nimic”, a spus Ioana, în exclusivitate pentru playtech.ro

Ilie Năstase vrea răzbunare

Fostul mare tenismen nu e deloc încântat de decizia luată de Ioana și a trecut la amenințări. Despărțirea e mult prea dureroasă și vrea răzbunare, vrea să-și lase soția fără toate cadourile pe care i le-a făcut din dragoste. Toate aceste gesturi și amenințări nu o impresionează deloc pe Ioana Năstase, care e mai hotărâtă ca niciodată să-și recâștige libertatea.

”Ultimele sale cuvinte pentru mine au fost acelea că o să îmi ia totul, la divorț. Probabil vrea să îmi ia și ce am dobândit cu fostul meu soț. Eu nu sunt genul să tolerez. Mie nu are cum să îmi ia totul. Există o lege ce ține cu dreptatea. Eu am muncit o viață pentru ce am acum, deci nu are cum să îmi ia Ilie mie lucrurile și munca mea”, a mai declarat Ioana pentru sursa citată.

Ioana Năstase: „Nu sunt dispusă să-mi refac viața”

Decizia de a se despărți de fostul mare tenismen nu a fost influențară de nicio altă persoană, pur și simplu, Ioana Năstase nu mai poate trăi alături de Ilie. De altfel, bruneta a și precizat că nu se gândește să-și refacă viața prea curând.

“Momentan, nu sunt dispusă să îmi refac viață. Nici după primul divorț nu m-am aruncat repede în brațele altui bărbat”.

