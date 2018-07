Ce aroganță i-a făcut temutul Costel Corduneanu periculosului Vandam: ”Mulți atacă, dar puțini știu să se apere…”

Florin Salam a dezbinat clanurile Corduneanu și Constantin, iar periculosul Vandam i-a aruncat cuvinte grele fostului luptător. (Promotiile zilei la monitoare) CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă dezvăluie, în exclusivitate, ce aroganță i-a făcut, la rândul său, temutul Costel Corduneanu, interlopului care l-a amenințat. Avem declarația de război care anunță ”Jihadul” în Moldova.

Membrii clanurilor Corduneanu și Constantin din Iași au intrat în conflict! Totul a pornit de la versurile unei manele cântate de Florin Salam, care i-au supărat la culme pe interlopii ultimei grupări. La o petrecere a lui George Boxieru, un personaj cunoscut în lumea interlopă, cunoscutul cântăreț de muzică de petrecere i-a cântat live lui Costel Corduneanu, liderul clanului cu acelaşi nume, o melodie care i-a pus pe jar pe cei din clanul Constantin: „Să dispară indienii, unde apar Cordunenii".

La scurt timp, Jean Mărășanu, cunoscut drept Brăileanu, membru al clanului Contantin, l-a pus la zid pe Florin Salam, pe care l-a acuzat că este rasist și că versurile melodiei pe care a interpretat-o îi jignesc pe romi, prin asemănarea cu indienii.

„Când te duci în Canada cânţi la ţigani, la Brăila când te duci, Florine, cânţi la ţigani, la Galaţi când te duci cânţi pentru indieni, la Constanţa, Bucureşti, peste tot, cânţi majoritatea pentru noi. Vreau să ajungă live-ul ăsta în toată ţara şi să ne spui şi nouă opinia ta. Ne-ai cântat şi nouă, toată viaţa ne-ai cântat. Cum ai ajuns tu la concluzia să dispară indienii, să dispară ţiganii? Dacă dispar indienii, n-are Betty (n.r. – fiica lui Salam) ce să mai mănânce, că românii când vin la tine îţi dau câte două milioane şi câte trei milioane”, a spus membrul clanului Constantin pe durata live-ului pe Facebook. (VEZI DETALII AICI)

Vandam Constantin a luat foc: „Mă jur pe mormântul tăticului meu…”

Interlopii din familia Constantin au luat foc imediat cum au văzut că membrii clanului Corduneanu au distribuit, pe conturile de socializare, melodia interpretată de Florin Salam. După mai multe dispute cu Alex, fiul lui Costel Corduneanu, Vandam Constantin i-a aruncat cuvinte grele ex-luptătorului care a participat la două ediții ale Jocurilor Olimpice (în 1992 și în 1996).

“Mă jur pe mormântul lui tăticul meu. De nu o să vezi istorie, care n-ai văzut în viaţa ta Costele, cât de avioane te dai tu şi vorbeşti de avioane. De nu o ieşi crimă în mijlocul străzii, de nu s-o da la Iaşi mandate de 25 de ani să mă scuipi tu pe mine în gură. Păi tu faci public să îmi arăt eu c**** cu tine. Păi tu m-ai băgat la puşcărie măi p****. Tu eşti pregătit vreodată în viaţa ta pentru mine? Bă, tu eşti pregătit pentru mine, să faci ce vorbeşti tu? Te mierlesc în mijlocul centrului, mă jur să ajung mort lângă tata, voi trage în tine cartuşe până nu mai mişti. De n-o ieşi în Iaşul ăsta istorie! Iese revoluţie la Iaşi! Iese revoluţie şi mandate de 25 de ani”, a amenințat Vandam Constantin, prin intermediul unui filmuleț. (CITEȘTE ȘI: CUMĂTRUL LUI COSTEL CORDUNEANU LINIȘTEȘTE APELE)

După acest videoclip, sâmbătă, 28 iulie, în zorii zilei, un bărbat cu fața acoperită a aruncat cu cocktail-uri Molotov înspre vila din Iași a membrilor clanului Constantin. Acestea nu s-au aprins, astfel că nu au existat pagube. Oamenii legii bănuiesc că membrii familiei Corduneanu nu ar fi străini de eveniment, însă nu au nicio dovadă palpabilă în acest sens.

Reacția unui membru al familiei Corduneanu: „Dacă se supără Costel, face curățenie în tot orașul!”

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a luat legătura cu o persoană apropiată de clanul Corduneanu, care a precizat, cu lux de amănunte, cum se prezintă, acum, situația.

”Sunt niște teribiliști, nu sunt trecuți prin viață. Au aruncat cu vorbele doar așa din dorința de afirmare. Totul a pornit de la câteva versuri cântate de Florin Salam, s-au simțit jigniți. Mulți atacă, dar puțin știu să se apere. Timpul o să le rezolve pe toate. Costel încearcă să fie pașnic, să rezolve totul amiabil. Nu consideră că este cazul să se coboare la nivelul unora care vor doar să se afirme, să iasă în evidență. În opinia lui, aceștia sunt doar niște copii dornici de afirmare, de care nu este deloc interesat. Nu vrea să mai audă de ei, însă dacă se supără este gata să facă o adevărată curățenie în Iași”, ne-a declarat o persoană din anturajul lui Costel Corduneanu. (NU RATA: SOŢIA ”SPAIMEI MOLDOVEI” VORBEŞTE DESPRE REVOLTELE DIN ÎNCHISOARE)

Altfel, CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a aflat că membrii clanului Corduneanu tratează acest conflict cu maximă detașare. În cursul zilei de marți, luptătorul și apropiații săi s-au relaxat la o piscină, alături de partenerele lor. O aroganță de zile mari la adresa periculosului Vandam. Au băut șampanie și s-au fotografiat în diferite ipostaze. Toți au fost cu zâmbetul pe buze, semn clar că amenințările venite la adresa lor din partea clanului Constantin nu i-au afectat absolut deloc. Ba din contră!

MANEAUA CÂNTATĂ DE FLORIN SALAM, ALE CĂREI VERSURI I-AU DERANJAT ENORM PE MEMBRII CLANULUI CONSTANTIN:

