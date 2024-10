Ce au descoperit polițiștii în sângele elvețianului de 19 ani, care se crede rudă cu Dracula. De ce a plâns

Elvețianul care a venit în România pentru a se transforma în vampir a ajuns în spatele gratiilor. Acesta a declara în fața autorităților că este strănepotul lui Vlad Țepeș și că visul lui cel mai mare este să se transforme în vampir. Tânărul de 19 ani a fost la un pas să provoace o tragedie. Deși nu avea permis de conducere a furat o mașină și a provocat un carambol pe DN 1. Ce au descoperit polițiștii după ce l-au testat cu etilotestul și aparatul drug-test.

Duminică, 20 octombrie 2024, fan înfocat al lui Dracula, tânărul de 19 ani a venit în România în speranța că se va putea transforma în vampir. În drumul să spre pădurea Hoia Baciu din Cluj Napoca, considerat un loc bântuit și plin de legende înfricoșătoare, tânărul a semănat haos și a fost la un pas de o tragedie.

Fără a avea permis de conducere, tânărul a furat o mașină din Făgăraș și a gonit pe DN 1. Potrivit celor implicați în carambol, polițiștii ar fi format un ”scut uman” – din participanții la trafic – pentru a-l bloca pe fugar în trafic. În drumul său spre Sibiu, elvețianul a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor și a continuat să circule cu o viteză de peste 180 de km/h, lovind astfel mașinile oprite de agenții rutieri. 5 mașini au fost avariate și 3 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Îmbrăcat într-un pardesiu negru, cu o pălărie pe cap și cu dinți de vampir, elvețianul a fost încătușat și dus în spatele gratiilor. NU RATA: Marea Neagră a devenit ruginie! Pericolul descoperit în apă de specialiști: ce a ieșit la analize

”Vreau să merg la Hoia Baciu, la Castelul Dracula, la străbunicul meu Vlad Țepeș. Sper să mă poată transforma în vampir. Am visat toată viața momentul acesta Acum am ajuns în România. Am mers cu trenul, dar nu am avut bani de bilet, iar controlorii m-au dat jos din tren. Pentru următoarele zile nu mai am bani. Am fumat un **** astăzi și a fost o prostie”, a spus tânărul de 19 ani.