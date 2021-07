Oana Roman și Marius Elisei și-au mai dat o șansă. Recent, cei doi au realizat că nu pot sta unul fără celălalt, așa că au luat decizia de a se împăca. Apoi, au postat imagini pe rețelele de socializare împreună, alături de fiica lor, iar Marius Elisei pare mai amorezat ca niciodată: îi scrie poezii partenerei sale! Cei doi au susținut și primul interviu împreună.

În cadrul unui interviu la Antena Stars, Oana Roman și Marius Elisei au vorbit despre relația lor. Cei doi au divorțat anul acesta, însă, după nu foarte mult timp, au ales să se împace și să meargă pe aceeași cale. Așa cum a spus și Marius Elisei în cadrul unui interviu, inimile lor ”bat una pentru cealaltă”.

„Inimile noastre bat una pentru cealaltă. De ce să mă ascund? Spun exact ceea ce este și e realitatea. Chiar dacă i-o spun public sau i-o spun privat, tot i-o spun. (…) Oana s-a lăsat greu recucerită. (…) Nu m-am gândit deloc să renunț”, a spus Marius Elisei, pentru Antena Stars.

Oana Roman s-a lăsat greu recucerită de bărbatul alături de care are o fetiță pe nume Isabela: „Eu am vrut să fiu sigură de niște lucruri, să fiu sigură că s-au schimbat niște lucruri, că putem să construim lucruri. De asta am așteptat un pic mai mult, ca să fiu eu sigură, nu pentru că am vrut să-l fierb. Lucrurile s-au reluat ca și cum nu ne-am fi despărțit. Am avut surpriza să constat că și munca pe care o facem împreună e cumva mai ușor de făcut decât înainte”.

De asemenea, împăcarea celor doi înseamnă enorm pentru copil: „Faptul că suntem iar noi doi cu ea, în permanență, pentru ea e o stabilitate, care i-a lipsit. E fericită că e cu noi doi”.

Oana Roman, pregătită să ajungă pe masa de operație

Oana Roman le-a spus urmăritorilor ei de pe rețelele de socializare că în toamna acestui an își va îndeplini unul dintre țeluri, și anume faptul că dorește să facă o operație. Partenera de viață a lui Marius Elisei mărturisește că va face abdominoplastie, o intervenție care presupune îndepărtarea excesului de piele, dar și de grăsime de la nivelul abdomenului inferior. Oana Roman este foarte hotărâtă să facă acest pas.

“Complexată n-am fost niciodată, am o singură problemă pe care vreau să mi-o rezolv, iar pentru asta o să fac în toamnă o abdominoplastie. În rest, eu complexe n-am avut”, a spus Oana Roman pe rețelele de socializare.

