Ce avere a lăsat în urmă Stephan Pelger. În locuința designerului erau numai obiecte de valoare

Vestea morții lui Stephan Pelger a întristat o țară întreagă. Celebrul designer a lăsat multă durere în sufletele celor apropiați, după ce și-a pus capăt zilelor din cauza depresiei. A lăsat în urmă o avere prețioasă, apartamentul lui fiind plin cu obiecte care mai de care.

Moartea timpurie a lui Stephan Pelger a provocat multă durere în sufletele apropiaților. Celebrul designer a pierdut lupta cu depresia, boală cu care se confrunta de o bună vreme. Toată lumea a rămas șocată atunci când a auzit că acesta și-a pus capăt zilelor. Nimeni nu se aștepta la un astfel de gest din partea lui. Creatorul de modă avea un stil nonconformist, care s-a reflectat și-n stilul lui de viață. Apartamentul în care locuia, era plin de obiecte prețioase rămas moștenire pentru familia sa. Este cunoscut faptul că imobilul avea o semnificație aparte pentru designer, fiind împânzit de opere de artă.

Zona din apartament în care Stephan își primea clientele era dedicată modei. Își petrecea ore în șir alături de ele, fie în birou ori pe canapea, unde vorbeau despre stil și alte subiecte din showbiz și se delectau cu o cafea sau un pahar de șampanie. Obiectele de mobilier din casa lui erau destul de scumpe și de valoare. Multe erau făcute la comandă, în timp ce altele, precum scrinul Biedermeier, era moștenit de la mama lui. Într-unul dintre dulapuri au fost găsite obiecte neprețuite, cum ar fi porțelan chinezesc vechi de secole sau cărți din anii 1700. O carte de rugăciuni din anul 1678 a fost unul dintre cele mai vechi și prețioase obiecte deținute de Stephan. În locuința designerului s-a regăsit și o oglindă din cristal, adusă din Veneția, înaltă de aproape 3 metri.

Stephan Pelger a suferit de depresie

Stephan Pelger a ales să-și pună capăt zilelor într-un mod cumplit, pe 8 iunie. Designerul a dus o luptă cruntă cu depresia ani buni. A mers la diferite clinici, a urmat un tratament, însă totul a fost în zadar. Creatorul de modă suferea și de insomnie, încă din 2018. Era „bântuit” în fiecare seară și nu putea să doarmă. Lua medicamente, însă tot n-a putut să-și găsească liniștea.

Acesta a povestit, în urmă cu ceva vreme, o experiență traumatizantă pe Coasta de Azur, la Cannes, când a fost răpit și jefuit. Designerul a fost găsit la mai bine de 409 kilometri distanță, în portbagajul unei mașini, doar în lenjerie intimă.

„Purtam bijuterii în valoare de 150.000, 200.000, dintre care jumătate erau ale mele personale, jumătate erau împrumutate și mafia de pe Coasta de Azur, care e din ce în ce mai prezentă în locuri de genul acesta, în restaurante, diverși oameni sunt filați, după care răpiți, jefuiți, în general.

Povestea a fost una foarte ciudată, pentru că eu, prietenele mele cu care fusesem la masă au ieșit cu zece minute înainte, plecaseră cu șoferul lor, eu îmi chemasem șoferul meu, am ieșit de pe ușa clubului și am fost împins. 11 ore nu mai am niciun fel de memorie, m-am trezit într-un portbagaj al unei mașini, la 40 de kilometri distanță de Cannes, unde am și fost găsit într-un șanț.

La 9 dimineața m-a găsit poliția. La 11 am plecat din restaurant, așa cum arată filmările, se vede din filmări că am fost împins de către un bărbat într-o mașină și, de acolo, nu se mai știe nimic, decât la 9 dimineața când a venit salvarea și poliția și m-au găsit la 40 de kilometri de Cannes, în chiloți, fără bijuterii”, a mărturisit Stephan Pelger în cadrul emisiunii „În oglindă”.