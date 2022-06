Ce avere a strâns Adrian Minune din muzică? Ar fi al treilea cel mai bogat manelist de la noi din țară

Adrian Minune (47 de ani) și-a anunțat recent retragerea din muzică, din anul 2024 artistul nu va mai cânta, doar la câteva evenimente private. Care este averea strânsă de manelist în toți anii săi de activitate? Ar putea fi în top 3 cei mai bogați cântăreți de muzică de petrecere.

Vă reamintim că în urmă cu doar câteva zile, unul dintre cei mai vechi și apreciați maneliști de la noi din țară, Adrian Minune, și-a anunțat retragerea din muzică. Adrian Simionescu a declarat că în anul 2024 va avea ultimul său concert, pe un stadion, iar intrarea va fi gratuită.

Adrian Minune se retrage din muzică

Adrian Copilul Minune a declarat, în cadrul unei emisiuni TV, că își dorește ca peste doi ani să se retragă din industria muzicală, deoarece consideră că mai are 10-15 ani de trăit, iar el vrea să petreacă mai mult timp cu familia sa.

”În 2024, o să-mi fac retragerea. Pentru că mai am de trăit 10-15 ani și vreau să mă bucur și eu de familia mea, de tot ce mă înconjoară. Nu mai cânt. Probabil o să fac două spectacole pe an, pentru că menirea mea este să fiu lăutar.

O să-mi fac retragerea pe un stadion, gratis, bineînțeles. Apoi, o să fac două spectacole, pentru că menirea mea este să cânt. Dacă nu cânt, nu știu să fac altceva. Împlinesc 50 de ani și nu vreau să mă treacă nepoata strada. Vreau să mă bucur și eu, să-mi gătească nevastă-mea”, a mărturisit Adi Minune, în timpul emisiunii.

Ce avere are, de fapt, Adrian Minune

Adrian Minune a activat în domeniul muzical peste 20 de ani, iar acum se poate mândri cu o avere impresionantă. Manelistul ar fi reușit să îșu cumpere 15 vile, 13 mașini, mai multe terenuri și obiecte de lux, precum ceasurile scumpe și așa mai departe.

De curând, s-a speculat că Adrian Minune se află pe locul trei în topul celor mai bogați cântăreți de manele din România. De asemenea, s-a mai scris că onorariul manelistului pleacă de la 6.000 de euro, dar din dedicații, artistul strânge chiar și 20.000 de euro la un eveniment.

Adrian Minune: ”Ne-am luat împreună 1,5 milioane de euro”

Mai mult decât atât, cea mai mare sumă câștigată vreodată de către Adrian Minune dintr-un singur eveniment a fost de 60.000 de euro, în anul 2002. La un moment dat, el alături de alți trei asociați au reușit să strângă în total 1,5 milioane de euro, în urma vânzării unui teren.

”Averea mea sunt cei trei copii. Referitor la evaluarea în presă, e o minciună. Cea mai mare sumă pe care am câștigat-o a fost de la un teren, unde am fost trei asociați, ne-am luat împreună 1,5 milioane de euro, adică 500.000 fiecare. Am terenuri, da!”, a povestit manelistul.

