Ce avere are Răzvan Burleanu, președintele FRF. A fost obligat să o declare, are și salariu din străinătate

Răzvan Burleanu (38 de ani) se află în fruntea Federației Române de Fotbal din anul 2014. El a ajuns la al treilea mandat, urmând să ocupe această funcție până în anul 2026. Fiind obligat prin lege să depună declarația de avere, Burleanu a făcut acest lucru pe data de 14 iunie, cu doar o zi înainte de expirarea termenului. Potrivit cifrelor, președintele FRF are o avere colosală. Mai mult, el primește salariu și din străinătate, grație funcțiilor pe care le deține în cadrul FIFA și UEFA.

Răzvan Burleanu conduce fotbalul românesc încă din anul 2014. În ciuda faptului că rezultatele obținute de echipa națională, în această perioadă, nu au fost deloc satisfăcătoare, Burleanu a rămas în funcție, bifând, în prezent, al treilea mandat. El va rămâne în fruntea FRF până în anul 2026.

Răzvan Burleanu și-a depus declarația de avere. Câți bani are președintele FRF

Potrivit legii nr. 372, emisă de Parlamentul României la finalul anului trecut, a fost extinsă lista persoanelor care au obligația de a depune declarația anuală de avere și declarația anuală de interese. Astfel, acum sunt incluși pe această listă și președinții, vicepreședinții, secretarii generali, directorii economici și/sau trezorierii federațiilor sportive naționale. Printre aceștia se regăsește și Răzvan Burleanu, președintele FRF. Astfel, pe data de 14 iunie, cu o zi înainte de expirarea termenului limită, acesta a depus cele două declarații.

Potrivit declarației de interese, Burleanu figurează ca acționar la SC Lider Sport SRL, dar ocupă și funcția de administrator al Centrului de la Mogoșoaia, respectiv cea de președinte al Fundației Academia Națională de Fotbal.

Potrivit declarației de avere, Burleanu a încasat în ultimul an suma de 354.763 de lei, aceasta reprezentând venitul său anual. Mai exact, președintele FRF a primit lunar suma de 29.500 de lei, echivalentul a 6.000 de euro. Probabil această sumă include și diurnele sau alte bonusuri plătite. Totuși, cel mai mare venit al lui Răzvan Burleanu vine de la FIFA. Ca membru în FIFA Council, el a încasat anul trecut 248.839 de dolari, adică 227.000 de euro. În plus, Burleanu a primit de la UEFA nu mai puțin de 160.836 de lei, adică peste 30.000 de euro. La un simplu calcul, se poate observa că președintele FRF a încasat într-un singur an aproximativ 330.000 de euro.

Potrivit declarației de avere, Răzvan Burleanu deține 17 conturi bancare la trei bănci. Dintre acestea, șapte sunt în lei, patru în euro și șase în dolari. Un singur cont a fost deschis înainte de a deveni președintele FRF, acesta conținând în prezent doar 2.800 de euro. Totuși, Burleanu are în celelalte conturi sume importante de bani: 280.015 lei, 12.000 de euro și 385.341 de dolari. Acestea însumează nu mai puțin de 420.000 de euro.

În plus, Burleanu deține un apartament, de 116 metri pătrați, în Voluntari, imobil ce a fost cumpărat în anul 2016, dar și două terenuri intravilane în Bacău, ambele fiind dobândite în 2019. Acestea au 697 de metri pătrați, respectiv 557 de metri pătrați. În declarația de avere a lui Răzvan Burleanu mai figurează și suma de 817.279 de lei, adică peste 160.000 de euro, pe care a oferit-o drept împrumut companiei SC Lider Sport SRL, la care este acționar.

