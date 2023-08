Ce avere avea, de fapt, Răzvan Munteanu înainte de căsătoria cu Delia. Soțul vedetei a fost mereu un bărbat cu bani

Delia Matache și Răzvan Munteanu formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbizul românesc. Cei doi sunt căsătoriți de peste 10 ani, însă totul merge perfect între ei. În prezent, soțul Deliei este un prosper om de afaceri, el devenind chiar și managerul artistei. Puțină lume știe însă, că Răzvan Munteanu avea succes în afaceri și înainte de a se căsători cu Delia.

Delia Matache este una dintre cele mai apreciate cântărețe din România. Succesul artistic i-a adus Deliei și satisfacții materiale importante. În plus, implicarea ei în diferite proiecte de televiziune i-a majorat simțitor veniturile. Într-un cuvânt, Delia Matache este un om împlinit din punct de vedere profesional. Și în viața privată, artista are parte de liniște și fericire, alături de soțul ei, Răzvan Munteanu.

Răzvan Munteanu a fost mereu un bărbat cu bani. Ce afaceri avea soțul Deliei Matache înainte să o cunoască pe artistă

Delia Matache și Răzvan Munteanu formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbizul românesc. Ei se cunosc din anul 2010, iar după doi ani de relație au decisă să-și unească pentru totdeauna destinele și în fața lui Dumnezeu. De atunci, cei doi sunt mai tot timpul împreună. Mai mult, Răzvan a devenit și managerul Deliei. Totodată, soțul artistei este și un prosper om de afaceri, el investind bani în mai multe domenii de activitate.

Totuși, puțină lume știe faptul că Răzvan Munteanu avea afaceri înfloritoare și înainte de a o cunoaște pe Delia. Acesta deținea mai multe cluburi în centrul vechi al Capitalei, care îi asigurau venituri importante. În cadrul unui interviu mai vechi, Răzvan a dezvăluit că a cunoscut-o pe Delia chiar într-un club de-al său, unde artista venise să cânte la un karaoke.

„Venise la un karaoke într-un club de-al meu, acolo unde ne-am şi cunoscut. În doi ani ne-am căsătorit, în acel moment eu nu aveam treabă cu muzica, dar mi-am dat seama că este nevoie să se creeze ceva în jurul ei. La început am încurajat-o să îşi formeze o echipă şi, uşor-uşor, am început şi eu să mă implic în echipa asta”, a povestit Răzvan Munteanu.

După ce a devenit impresarul soției sale, Răzvan Munteanu și-a extins afacerile. El a înființat cea mai mare agenție de influenceri din România și a învestit în afaceri imobiliare. Mai mult, el a investit și în criptomonede, care îi aduc venituri consistente.

În ciuda faptului că toate aceste afaceri par să nu aibă legătură între ele, Răzvan susține că secretul reușitelor sale este chiar soția sa, Delia Matache.

„Toate lucrurile pe care le-am făcut, businessurile, poate părea că nu au legătură. Firul roșu, elementul comun este că, dacă am știut să fac ceva, a fost pentru că am avut un produs foarte bun. Nu sunt neapărat un bun manager, vânzător sau organizator, dacă nu am un produs bun. Nu aș fi putut să fac asta dacă nu era Delia”, a declarat Răzvan Munteanu în podcastul lui Codin Maticiuc.

