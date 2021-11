Ce avere avea Petrică Mâţu Stoian? Cine îl moşteneşte pe celebrul cântăreţ

Petrică Mâțu Stoian s-a stins din viață în cursul serii de 6 noiembrie. Interpretul de muzică populară a fost foarte respectat și apreciat în industria artistică și, de-a lungul timpului, bărbatul a reușit să câștige sume considerabile din pasiunea sa.

În cadrul unui interviu, artistul dezvăluia faptul că, prin anii 1990, încasa sume considerabile de bani, dar și alte bunuri de valoare, după ce susținea concerte. Un român din Italia chiar îl recompensase, la vremea aceea, cu o „mașină de fițe”, și anume un Opel Calibra. Ani la rând, Petrică Mâțu Stoian avea câștiguri mari din muzică, pasiunea pentru care și-a dedicat cea mai mare parte din viață. Artistul a plecat de jos și, prin forțele proprii, a reușit să se ridice și să aibă o viață exact așa cum își dorea.

„S-a câștigat foarte bine în perioada când s-au dat ordonanțele acelea la mineri, în anii `85 – `96. Pe vremea aceea, un interpret bun câștiga și 15 milioane de lei vechi într-o seară. Acum nu mai este așa. Facem bani cât să trăim decent. (…) În urmă cu aproximativ 20 de ani, am primit o mașină de fițe, un Opel Calibra, de la un domn cu dare de mână din Italia, căruia i-am cântat de ziua sa melodia «De păstram ce-am câștigat, azi eram cel mai bogat». (…) Tot ce mi-am dorit cu adevărat, am primit. Am și o melodie care suna așa: «Doamne-n viață-s mulțumit, că mi-ai dat ce mi-am dorit». Eu am dobândit totul prin muncă, nimeni nu mi-a dat un pai, doar educație am primit de la părinți, în rest, nimic”, mărturisea artistul pentru Revista Taifasuri.

De ce boală suferea Petrică Mâțu Stoian

În cursul acestei zile, cântărețul de muzică populară Petrică Mâțu Stoian a fost internat în spital, după ce a acuzat stări de rău. Artistul a fost internat pe secția ATI, iar în cursul acestei seri s-a stins din viață la vârsta de 61 de ani. Potrivit medicilor, bărbatul suferea de bronhopneumonie post COVID şi cu stare septică.

„Starea de sănătate nu este foarte bună. S-a făcut solicitare la ambulantă pentru tuse cu sânge. Domnul are o fibrilație axială cronică cu un ritm rapid şi este pe anticoagulant. Din nu ştiu ce motive dozajul cu anticoagulante nu s-a făcut cum trebuie şi este supradozat. Este post-COVID. Are o bronhopneumonie post COVID şi cu stare septică. În momentul de faţă este la ATI”, a spus Cosmin Librimir, director medical SJU Reşiţa, potrivit Antena 3.

