Ce bilet a primit o româncă de la o fetiță refugiată. Nu s-a putut opri din plâns

O fetită din Ucraina a ales să își lase porcușorul de guineea în grija unei românce. Tânăra din Cluj a văzut mesajul fetiței și a decis să se întâlnească, pentru a o putea ajuta. Aceasta i-a lăsat un bilet la care nu se aștepta.

O româncă a povestit întâmplarea sa inedită pe care a avut-o cu o fetiță refugiată. Micuța venea din Ucraina, împreună cu mama sa, în căutarea unui alt cămin. În drumul său, și-a dat seama că trebuie să renunțe la animăluțul de companie.

Clujeanca a văzut, pe un grup de Facebook, cum fetița căuta un nou stăpân pentru porcușorul său de guineea, Lea. Aceasta a decis să o ajute și să aibă grijă de animăluț, măcar până când îl va putea înapoia.

„O fetiță mi-a întins geanta în care era Lei. Eu atâta durere n-am simțit demult într-un copil. A plâns, am plâns. Am îmbrățișat-o și i-am spus că îmi doresc ca într-o zi să îl readuc lângă ea.Apoi mi-a întins un bilet cu instrucțiuni în limba română. Apoi am plâns iar. Într-o zi o sa te duc acasă, Lei. Până atunci îți promit că o să fie cel mai iubit, fetiță dragă", a postat românca pe Facebook.

Biletul scris de fetița din Ucraina pentru româncă

„Se numește Lei, este băiat. Ai grijă de el, hrănește-l bine cu fân și cu mâncare, de două ori pe zi. Nu lăsa copiii mici să-l atingă. Nu-l lovești, nu-l mutilezi. Izolează-l de alte animale. Cumpără-i o cușcă mare, plimbă-l pe podea. Taie-i unghiile doar dacă cresc la loc, nu atinge capilarele fragile ale unui cobai, coloana vertebrală fragilă. Trimite video și fotografii. Pentru întrebări sună (n.r. să o sune pe copilă) sau scrie. O să-ți placă de el”

După ce a citit biletul, clujeanca nu și-a putut astâmpăra lacrimile. Momentul a emoționat-o atât de mult, încât nu s-a putut abține și a postat povestea sa pe rețelele de socializare.