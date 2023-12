Ce boală a avut, de fapt, Mircea Geoană. Șocul suferit de familia politicianului după un control medical în România

Mircea Geoană (65 de ani), secretarul general adjunct al NATO, a vorbit despre unul dintre momentele de cumpănă din viața sa. Politicianul a suferit un șoc după ce a fost diagnosticat cu o boală cruntă de către medicii din România.

Invitat în podcastul lui Cătălin Măruță, Mircea Geoană a rememorat unul dintre cele mai grele momente din viața sa. În urma unor controale medicale, politicianul a primit un diagnostic sumbru din partea medicilor din Români. Stare de sănătate a oficialului NATO a devenit rapid ținta mai multor speculații, mai ales în contextul în care a suferit și o transformare din punct de vedere estetic în ultimul an.

Secretarul general adjunct al NATO a recunoscut că viața i-a fost pusă în pericol. Deși au existat mai multe speculații cum că acesta ar suferi de o boală incurabilă – cancer limfatic, potrivit Ziare.com, urmat de un tratament în urma căruia aspectul fizic i s-a schimbat, politicianul nu a vorbit niciodată despre viața sa personală. Fără a intra prea multe în detalii, Mircea Geoană a mărturisit că, cel mai probabil, va face public mai multe informații în cartea sa autobiografică.

”Sunt detalii care… poate în cartea de memorii o să le scriu sau o să le scrie un biograf al meu când o să aibă voie să se uite la arhive (…) Am avut și eu probleme de sănătate, am avut sperieturile mele… Am avut de două ori diagnostic greșit în România. Nu o spun cu păcat. M-am speriat și eu și familia. Medicul nici nu mi-a spus diagnosticul, le-a spus copiilor. A fost și foarte multă amplificare.

Nu cred ca a fost ceva răutăcios în speculațiile respective. Am mers în Belgia la control și am aflat că, de fapt, era altceva. Este prima oară când spun, nu-mi place să arăt cu degetul, dar nu cred că au făcut-o intenționat. Asta au zis eu ca se întâmplă. Nu o dată, ci de două ori. Când am aflat diagnosticul nu am crezut și am zis să încep să fac investigații. Sunt oameni bun în sistemul nostru medical, însă cred că trebuie regândit și reorganizat totul. Trăind la Bruxelles, când mă duc la medic, mă duc mai degrabă acolo, pentru că sunt medicii noștri și mă duc pe sistemul nostru de la NATO.(…)”, a spus Mircea Geoană în podcastul lui Măruță.