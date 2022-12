Ce cadouri au primit copiii vedetelor. Moș Nicolae a fost generos anul acesta

Vedetele din showbiz-ul românesc nu s-au uitat la bani atunci când au făcut cumpărături de Moș Nicolae pentru copiii lor. Micuții au avut parte de numeroase surprize în această dimineață când s-au trezit și au găsit ghetuțele pline cu cadouri. Jucării, dulciuri, fructe, haine, dar și multe alte daruri au fost pregătite pentru băiețeii și fetițele cuminți.

Elena Gheorghe este una dintre vedetele care au încercat să-și răsfețe copiii de Moș Nicolae. Dulciurile și hăinuțele nu au putut lipsi din ghetuțe, astfel Nicholas și Amelie, cei doi copii ai artistei au fost norocoși și s-au bucurat enorm de cadourile pe care le-au primit.

CRBL, cadou inedit pentru fiica sa

CRBL i-a făcut un cadou inedit fiicei sale. Acesta s-a gândit să-i cumpere Alesiei un bilet la un concert în Barcelona, la una dintre cele mai cunoscute trupe de fete din lume. Este vorba despre formația Blackpink, iar prețul unui bilet nu a fost deloc ieftin. Cadoul micuței nu a costat nici mai mult, nici mai puțin de 350 de euro. În plus, cântărețul și-a însoțit fiica la eveniment, acolo unde s-au distrat pe cinste.

Nicole Cherry a ales un cadou educativ pentru fetița ei

Nicole Cherry nu a ales dulciuri pentru fiica ei. Celebra artistă a preferat să-i încarce ghetuțele cu jucării educative. Toate sunt achiziționate de la un brand celebru, iar suma pe care a plătit-o nu a fost una mică. Scopul cântăreței a fost să o țină pe micuța Anastasia ocupată într-un mod educativ și se pare că a reușit. Nu a omis să le împărtășească fanilor câteva momente cu fiica sa printr-un instastory.

Nici Betty Salam nu s-a zgârcit atunci când a venit vorba de cadourile pentru băiețelul ei, Mattias. Ba din contră, moșul a venit cu sacul încărcat pentru el. Artista i-a pus micuțului în ghetuțe dulciuri și jucării fără număr.

Anca Serea și-a bucurat copiii de Moș Nicolae

Și Anca Serea și-a făcut copiii să zâmbească de Moș Nicolae. Chiar dacă cheltuielile sunt destul de mari, având în vedere că are o familie numeroasă, prezentatoarea Tv și-a bucurat cei 6 copii cu daruri inedite. Aceasta a ales jucării de tot felul, dar nu a uitat nici de dulciuri. Cei mici au fost foarte încântați și au început imediat să se joace cu ceea ce au primit.

Raluca Ciocârlan a pus mai mult accent pe cadourile de Crăciun pentru cei mici

Raluca Ciocârlan a ales să pună mai mult accent pe cadourile de crăciun, decât pe cele aduse de Moș Nicolae. Cu toate acestea, artista fostei trupe „Angels” le-a făcut celor mici o bucurie. În momentul în care s-au trezit și au controlat ghetuțele, au găsit multe dulciuri și jucării, semn că cei 5 copii pe care îi are au fost extrem de cuminți anul acesta.

„Normal, pe la toți copiii o să ajungă Moșul în seara aceasta. Orice copil are momente în care este mai puțin cuminte, dar pentru că în mare sunt blânzi, buni și iubitori, merită toate cadourile din lume. Mai încărcat vine Moș Crăciun, așa am stabilit cumva. Moș Nicolae vine mai modest, cu dulciuri și poate cu o jucărioară simbolică.

Dar ghetuțele sunt pline, cinci ghetuțe, o grămadă de cadouri. Moșul din seara aceasta aleargă să le cumpere de toate. La noi este mai greu cu ascunsul cadourilor, pentru că sunt multe și nu știm cum să le ascundem să nu le vadă dinainte.

Eu îi pun seara înainte de culcare să se roage la Sfântul Nicolae să primească cadouri pe gustul lor, pentru că vreau să înțeleagă că Moș Nicolae este Sfântul Nicolae. Este mai bun (n.r. bugetul) decât în alți ani, Slavă Domnului”, a declarat Raluca Ciocârlan la Antena Stars.

Haziran a cumpărat cadouri pentru Joseph

Anula cesta, Haziran a sărbătorit pentru prima dată Moș Nicolae alături de micuțul Joseph. Chiar dacă este doar un bebeluș și nu înțelege încă mare lucru, cântăreața nu a putut să nu-i cumpere băiețelului câteva cadouri specifice vârstei.

„Este cel mai emoționant an. Am mari emoții, și nu doar eu am, și Luis. Moșul a venit anul acesta din Anglia cu jucării. Ce a nimerit atunci din aeroport, că ei sunt tot timpul pe fugă, dar cu toate astea, nu a uitat că vine Moș Nicolae în seara asta și s-a gândit și la Joseph

. I-a cumpărat jucării de pluș, zornăitoare, tot felul de nebunii. El nu prea înțelege mare lucru, dar îi plac sunetele, culorile, să audă, să pună mâna…”, a mărturisit Haziran la Antena Stars.

Pe lista vedetelor care și-au făcut copiii fericiți de Moș Nicolae se află și Andreea Bălan. Artista le-a cumpărat celor două fetițe multe cutii cu creioane colorate, dar și jucării celebre din desenele animate. Micuțele n-au așteptat prea mult și au desfăcut toate cadourile, iar apoi s-au jucat rând pe rând cu tot ce au primit.