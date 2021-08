Ce dezvăluiri a făcut Codin Maticiuc despre mama fetiţei sale: „Gagica mea e nebună”

Codin Maticiuc a făcut recent o mărturisire în mediul online care a reuşit să îi surprindă pe mulţi. Afaceristul a explicat într-un mesaj de ce o consideră „nebună” pe iubita lui, ba mai mult a cerut şi părerea fanilor săi, în urma celor auzite.

Codin Maticiuc a făcut o postare pe rețelele de socializare în care dezvăluie care este cea mai mare obsesie a partenerei sale. Acesta le-a explicat prietenilor virtuali faptul că, Ana Pandeli este pasionată de sport, însă de multe ori duce totul la extrem.

„Gagica mea e nebună. Da, nu exagerez. Știam asta de ceva vreme dar acum mă gândesc serios să fac ceva în privința asta. Stați să vă explic. Femeia e obsedata de sport. Efectiv face și patru antrenamente pe zi. Ea nu recunoaște, zice ca face trei”, a declarat în mediul online Codin Maticiuc.

Pe lângă sport, aceasta este paionată de traseele montane. Codin a povestit în continuare faptul că iubita lui a reușit să urce pe toți munții aflați în România.

„În fine, începeți să înțelegeți ca am dreptate când o fac nebună dar nu am terminat. Ea face trasee prin munți, pe ai noștri i-a terminat deja. Am fost și eu o data sau de două ori pe niște trasee mai ușoare pe care oricum mi-am blestemat soarta în timp ce ea alergă în jurul meu ca să facă mai multe mișcare. De ce? Pentru ca e nebună”, a mai adăugat afaceristul.

„A plecat în Tanzania să urce pe Kilimanjaro”

În acelaşi timp, Maticiuc le-a povestit fanilor săi că iubita lui a plecat în Tanzania împreună cu o prietenă , pentru a escalada munții Kilimanjaro. Totodată, vedeta a dezvăluit şi prin ce peripeţii a trecut bruneta pe traseu.

„A plecat în Tanzania (Africa) sa urce pe Kilimanjaro (5895 de metri). Nu s-a dus și ea pe Mont Blanc de exemplu (4800 de metri). De ce? Știți deja. Pentru ca e nebună. O sa ziceți ca ce contează încă o mie de metri. Contează și o sa va dumeriti și voi de îndată. În primul rand trebuie să știți ca oficial declarat 10 oameni care încearcă să urce acest munte mor în fiecare an. Neoficial vreo 30. Clar trebuie să fii nebun să-ți asumi acest risc! N-a plecat singură, a plecat cu Tea prietena ei de la radio Zu care citește știrile în fiecare dimineață și soțul acesteia”, a scris Codin Maticiuc.

„Au ajuns cu greu în vârf cu degetele degerate și cine știe cate alte suferințe fizice. Coborârea urma sa fie alte trei zile pană jos cu dormit în corturi. În cat timp a făcut-o însă a mea? În 12 ore, dintr-o bucată, singură că n-a mai venit nici ghidul cu ea. De ce? Sper ca ați înțeles deja ca femeia e nebună probabil și-o fi dat seama și ăla. În concluzie vă spun că degeaba am gagica frumoasă, deșteaptă și mamă eroină pentru ca e nebună! lar eu nu sunt doar nebun ci și prost dacă o las să plece pe Everest cum plănuiește. Gata!”, a declarat la finalul postării, Codin.

Sursă foto: Instagram