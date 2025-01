Ce dietă are Ivanka Trump. Și-a divulgat secretul siluetei, la cei 43 de ani ai săi

Ivanka Trump are o siluetă de invidiat după trei nașteri, la 43 de ani. Unii ar spune că beneficiază de pe urma moștenirii genetice lăsate de mama sa, regretata Ivana Trump, însă fiica lui Donald are o rutină bine stabilită care o menține în formă.

Măritată cu omul de afaceri Jared Kushner încă din 2009, fiica preferată a președintelui Donald Trump a trecut printr-un regim strict pentru a-și menține forma fizică de invidiat. Proaspăt retrasă din politică, Ivanka a devenit o inspirație pentru multe femei, datorită modului în care își menține silueta.

Însă nu mereu a fost așa. Fiica președintelui Trump a mărturisit că a trebuit să treacă prin schimbări radicale imediat după ce a devenit mamă.

„Nu acordam o atenție deosebită carbohidraților. Consumam de trei ori pe zi, sub formă de pizza sau paste. Cu toate că în acest timp practicam yoga, cardio și pilates, nu am obținut rezultatele dorite. Așa că am renunțat la carbohidrați și mi-am creat o rutină riguroasă de exerciții”, a mărturisit Ivanka.